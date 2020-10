Pjanic destapó la interna que tuvo el plantel de Juventus con Sarri y marcó las diferencias entre Messi y Cristiano Ronaldo

Miralem Pjanic atacó con dureza contra Maurizio Sarri

Tras el sorteo de la Champions League, un cruce en la fase de grupos eclipsó al resto. Dos de los candidatos al título se verán las caras en las primeras instancias: Barcelona enfrentará a Juventus, por lo que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo volverán a cruzarse dentro de un campo de juego.

En la antesala al primero de estos compromisos (el miércoles 28 en Turín), Miralem Pjanic, mediocampista que desembarcó en Cataluña esta temporada tras cuatro años en la Vecchia Signora, concedió una entrevista a Tuttosport en la que sacó a la luz el conflicto que mantuvo el plantel del conjunto de Turín con el por entonces entrenador Maurizio Sarri.

"Lo que todavía lamento ahora es que Sarri no confiaba en los hombres y esto me inquietaba. Cuando uno se equivoca en la evaluación de las personas queda lo peor, porque cada jugador en ese vestuario siempre ha dado y siempre dará lo mejor por el club y por el equipo ", lanzó el bosnio, reconociendo el malestar que existía entre los jugadores y el DT.

Pese a estos encontronazos, el ex Roma ponderó la actitud del plantel para sacar las cosas adelante. “Puede que no te lleves bien con uno o dos, pero eso nunca ha afectado el compromiso, porque todos los jugadores quieren ganar, porque son unos profesionales increíbles que quieren perseguir su objetivo. Si un técnico cuestiona esto, ahí es donde no se dispara la chispa de la que habla el presidente. Nadie duda de las cualidades de Sarri como técnico, pero ahí estaba ese problema”, manifestó el volante. No obstante, luego aclaró: “Sin embargo, nos llevamos a casa otro Scudetto, algo que nunca es sencillo”.

La Juve con un plantel plagado de figuras, ganó su noveno título de forma consecutiva al cosechar 83 unidades, solamente una más que Inter. Sin embargo, la eliminación en octavos de final a manos de Lyon decretó la salida del entrenador, quien fue reemplazado por Andrea Pirlo.

"Cuando salió el cruce Barcelona-Juventus el teléfono se me inundó con los mensajes de mis compañeros, también recibí uno del presidente Agnelli. Me puso ‘¡Bienvenido a casa!’. Estoy feliz de encontrarme con mis ex compañeros, amigos. He trabajado de maravilla con ellos, con el presidente, con muchas otras personas. Es un placer, también me decían: 'mejor ahora que en una final, ¿no? ", comentó.

Pjanic también fue consultado sobre las diferencias entre la Pulga y CR7. “¡Messi es impresionante! Difícil de describir: lo que ves en el juego lo convierte en un extraterrestre en sí mismo, pero al verlo de cerca, en los entrenamientos, te das cuenta de que siempre es así, es su condición natural. Te asombra con sus gestos técnicos, no es algo normal. Cada vez que tiene el balón pasa algo”, argumentó. Con respecto al portugués, afirmó: “Es un campeón absoluto. Un trabajador increíble, que cuida cada detalle, obsesionado con los goles, las estadísticas, las victorias. Un verdadero ganador, uno que ha ganado donde quiera que haya ido, un líder, pero también una persona que se coloca de manera agradable dentro del grupo”.

“Estoy muy feliz por Pirlo, como jugador le dio tanto al fútbol. Decidió con firmeza ser entrenador y creo que sabe muy bien cuáles son las dificultades. Lo que puedo decir es que se une a un grupo sano, que le encanta ganar y que está ahí para echar una mano al técnico”, concluyó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La Fundación Leo Messi le ganó un juicio al diario español ABC por “daños y perjuicios morales”

Un Lionel Messi más asistidor que goleador: los números detrás de su paulatina transformación

Cristiano Ronaldo volvió a dar positivo por coronavirus y peligra su presencia ante el Barcelona de Lionel Messi por Champions League