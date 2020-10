¿Problema en puerta en Barcelona? La contundente respuesta de Koeman a Griezmann

Ronald Koeman le contestó a Antoine Griezmann (MIGUEL RUIZ/FCB)

Durante la Fecha FIFA, Francia se impuso por 2 a 1 ante Croacia en condición de visitante y una de las figuras del encuentro fue Antoine Griezmann, quien tras marcar uno de los goles de su equipo le envió un claro mensaje a su director técnico en Barcelona.

“Me siento bien, el técnico sabe dónde colocarme y aprovecho esta situación y de la confianza que me dan el entrenador y mis compañeros”, expresó el ex Atlético Madrid, en clara alusión a Ronald Koeman. En el combinado galo, el punta suele jugar en el centro del ataque; mientras que con la remera azulgrana lo hace volcado a un costado del campo de juego.

En conferencia de prensa, en la antesala al partido de mañana contra Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez, el ex estratega de la selección de los Países Bajos fue contundente con su respuesta. “Cada uno tiene derecho a decir cosas. Sabemos que esas cosas pueden pasar. Yo estuve hablando con él ayer por la tarde, no por lo que ha dicho. Hemos hablado sobre su posición y rendimiento. Le he dicho que yo busco lo mejor para el equipo, y si creo que es mejor que él se mueva por la banda derecha, pues le pongo. Puede jugar ahí, de 10 y 9. Pero decido yo sobre lo que es mejor para el equipo”, comenzó.

Antoine Griezmann no se encuentra cómodo dentro de la cancha con Ronald Koeman (REUTERS/Albert Gea/File Photo)

“Él está haciendo lo máximo que puede hacer: trabajar, ser disciplinado... En un Francia-Holanda, jugó en la banda derecha. Pero el entrenador manda y el jugador debe dar el máximo rendimiento. No hay que hablar tanto de un futbolista o compararlo con nadie. No tengo ningún problema con Antoine. Busco lo mejor e intento sacar el máximo rendimiento de cada uno. Juegan 11 y uno debe jugar de 10, otro de 9, otros de pivote... pero no pongo a nadie en un sitio que no sea su posición. Griezmann puede jugar de ahí”, añadió.

Con respecto al partido ante Getafe, Koeman analizó: “Creo que hay destacar la trayectoria del Getafe en los últimos años. Está haciendo cosas muy positivas, es un equipo ganador que ha hecho grandes cosas en Europa. Tienen gran mérito su entrenador y sus jugadores. Vi el partido contra el Ajax, y leí las críticas al juego. Es un partido muy competitivo y complicado. Habrá que buscar espacios”.

El entrenador también se refirió a los rumores sobre una posible suplencia de Lionel Messi para que pueda descansar: “Queremos poner en cada partido nuestro mejor equipo para ganar. Sabemos que hay cansancio tras las selecciones, sobre todo para los equipos grandes que tenemos muchos internacionales. Todo el mundo ha vuelto con ganas y alegría. Después de la sesión, ya decidiremos. Creo que Messi puede jugar los cuatro partidos. Hablo con ellos y luego decidimos. Pero Leo lleva muchos años jugando un calendario muy apretado. Además, si no juega está más cansado. Si hay un tema médico, ya es otra cosa”.

