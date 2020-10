Mateo Klimowicz y su gran presente en Stuttgart: el primer gol en la Bundesliga, las comparaciones con su papá y la vida en Alemania

Mateo Klimowicz convirtió su primer gol en la Bundesliga jugando para el VfB Stuttgart ante el Mainz 05 (imago)

A sus 20 años, Mateo Klimowicz ya es uno de los argentinos que juega en las ligas top de Europa. Surgió de Instituto de Córdoba, empezó a deslumbrar con su talento y fue transferido a un VfB Stuttgart que intentaba volver a la Bundesliga. Tras conseguir el ascenso, Mateo ya tuvo su estreno en la élite del fútbol de Alemania y pudo marcar incluso su primer gol. Pero su caso es especial. Convive con el legado de su papá, Diego, quien hizo historia en Alemania con las camisetas del Wolfsburg, Borussia Dortmund y Bochum. Sobre todo eso habló en una extensa entrevista a cargo de la Bundesliga Internacional de la que Infobae pudo participar con algunas preguntas...

— ¿Cómo te sentís después de marcar tu primer gol en la Bundesliga?

— Primero que nada, gracias por la entrevista. Con respecto al gol y todo lo que estoy atravesando, es algo que uno sueña de chico, desde que vivía acá en Alemania. Es difícil para mi de creer que estoy experimentando esto, que marque mi primer gol en la Bundesliga. Creo que estoy creciendo poco a poco pero siempre hablo con mis amigos y les digo que me cuesta creer lo que me pasa.

— Tu padre, Diego, también jugó en la Bundesliga, con Wolfsburg, Borussia Dortmund y Bochum... ¿Qué te dijo después de tu primer gol?

— Mi papá es un gran fanático mío, uno de mis mayores admiradores junto con mi familia y amigos. Él me dijo que cuando Silas (Wamangituka) empezó a mover la pelota me vio solo. No sé si se paró de la silla pero vio que iba a tener la posibilidad de anotar. Cuando hice el gol, gritó tan fuerte que el vecino le preguntó si todo estaba bien. Estaba muy feliz.

— ¿Te acordás del primer gol de papá?

— Creo que su primer gol en la Bundesliga fue ante el Stuttgart, pero no sé cómo fue.

— ¿Cómo se siente crecer como el hijo de alguien que marca goles en la Bundesliga?

— Él me crió con esta vida. Siempre pensé que era normal. Sigo pensando que es normal.

— ¿Cuáles son las diferencias entre vos y tu papá como futbolistas?

— Creo que él es 12 o 13 centímetros más alto, es mejor en el juego aéreo y más potente. Bueno, lo era, ahora ya no. Yo soy más rápido, más ágil que él. Mi posición no es la de delantero centro como jugaba él. Somos diferentes.

Mateo Klimowicz junto a su padre Diego, ex futbolista y uno de los argentino más goleadores en la historia de la Bundesliga (IG: @mateoklimowicz)

— Vos y tu papá no son los únicos de la familia Klimowicz que jugaron al fútbol a nivel profesional…

— Mi abuelo jugaba, no se dedicó al fútbol pero jugaba. Después mi papá y mis dos tíos fueron futbolistas. Mi tío hizo una gran carrera en Ecuador y jugó en la selección ecuatoriana. Y mi otro tío llegó a debutar en primera división pero no continuó jugando después. Ahora estoy yo, y mis dos primos y mi hermano menor que juegan en las inferiores de Instituto de Córdoba.

— ¿Fue ese ambiente futbolero el que te llevó a ser profesional también?

— El fútbol es importante en nuestras vidas y yo quise ser futbolista desde que tengo memoria. Ahora estoy feliz de que se hizo realidad.

— ¿Cómo fueron tus primeros pasos en el fútbol?

— Nací en Buenos Aires. Vine a Alemania cuando solamente tenía 1 año, y a los 4 o 5 años empecé a jugar en un club local de Wolfsburg. Después cuando nos mudamos a Dortmund, jugué en otro club de ahí. Mis papás no querían que juegue en equipos grandes. Después en 2010 regresamos a la Argentina, empecé a ir a entrenar a Instituto de Córdoba, que es un club muy ligado a mi familia. Jugué ahí desde el 2010 hasta el año pasado, que vine para acá.

— ¿Y cómo fue tu etapa en Córdoba?

— Me di cuenta que el fútbol era muy importante para mi familia. En mi casa siempre tenía dos redes y siempre estaba pateando, siempre jugando con mi papá o con amigos. Siempre fue muy importante. Incluso cuando no entraba, me juntaba con mis amigos a jugar al fútbol. Practiqué un montón, y cuando empecé a jugar en Instituto y marcar goles a una edad temprana, me imaginé lo que podía pasar.

— ¿La pasión de los fanáticos argentinos tuvo algún impacto en vos?

— La gente en Argentina ama el fútbol pero es más pasional. No diría que es de vida o muerte pero el fútbol es pura adrenalina. El fútbol en Argentina es completamente diferente. Es un estilo único. Ni mejor ni peor, diferente.

— Sos uno de los argentinos en la Bundesliga, como tu compañero Nicolás González, o Lucas Alario y Exequiel Palacios que están en el Bayer Leverkusen... ¿Qué pensás de tus compatriotas?

— Como argentino, siempre quiero lo mejor para todos. Cuando llegue acá a Stuttgart, estaban Santiago Ascacíbar, Emiliano Insúa y Nico (González). Yo no jugaba pero estaban ellos, y siempre quise que les vaya bien, que represente de la mejor manera al país. Simplemente le deseas lo mejor.

— Todos ellos ya jugaron en la Selección... ¿Qué posibilidades tenés de algún día jugar para tu país?

— Obviamente es un sueño. Sé que todavía no estoy cerca. Necesito seguir jugando, seguir trabajando y haciendo goles. Tengo que seguir haciendo eso, tratando de que las cosas sigan bien y algún día llegará la posibilidad.

Mateo Klimowicz tiene a Lionel Messi como ídolo y se ilusiona con jugar algún día en la Selección Argentina (imago)

— ¿Cuáles son las diferencias entre el fútbol argentino y el alemán?

— Creo que la principal diferencia son los campos de juego. Acá en Alemania están húmedos y son rápidos, algo que en Argentina es raro, quizás en los clubes grandes pero no hay canchas así en los otros equipos. Técnicamente acá, los perfiles, los pases son más fuertes. Digo eso porque jugué en la segunda división en Argentina, no en la máxima categoría. Esas son las principales diferencias entre estos dos tipos de fútbol.

— Stuttgart es un club famoso por su talento joven. ¿Crees que encajan bien con vos a tus 20 años?

— Para los jugadores jóvenes, que estamos solos en la ciudad, hay un buen grupo de chicos, todos en la misma situación. A nivel futbolístico, creo que hay mucho talento en el equipo. Si las cosas salen bien, podremos conseguir buenas cosas. Ahora es lindo saber que voy a jugar los fines de semana, lo mismo para Roberto Massimo, (Tanguy) Coulibaly, Silas (Wamangituka) y Borna (Sosa).

— ¿Cuáles son tus objetivos con el Stuttgart?

— Como equipo, el principal objetivo es quedarse en la primera división. Después de eso, veremos. A nivel individual, tener cada vez más minutos de juego. Quiero jugar, es lo que más me importa.

— ¿Cuáles son tus hobbies fuera del fútbol?

— En Argentina tenía a todos mis amigos más cerca de cada. Nos veíamos todos los días, tomábamos mate, jugábamos a la PlayStation, salíamos a comer. Acá estoy más solo. Bueno, me reunía con Nico (González), Santi (Ascacíbar) o Pocho (Emiliano Insúa). Nosotros los argentinos nos reunimos mucho y como saben que estoy solo siempre me invitan a comer afuera. Ahora estoy con mi papá. Tomamos mate, miramos series, salimos a caminar o vamos al shopping. Hacemos vida normal.

— ¿Cuál fue el mejor momento de tu vida?

— En términos futbolísticos, mi primer gol con Instituto de Córdoba. Creo que fue el momento más feliz que me dio el fútbol. En la vida, no pude presenciar el nacimiento de mi hermana porque solo hay un año de diferencia entre nosotros, pero el nacimiento de mi hermano menor en 2009 fue el momento más lindo de mi vida.

— ¿Quiénes son tus ídolos en el fútbol?

— Por supuesto, siempre le presté atención a mi papá y él es siempre la primera persona que me da consejos sobre el fútbol. Además de él, soy argentino así que mi ídolo es Lionel Messi, no importa cuánto nos diferenciemos como jugadores. Él es mi ídolo desde que tengo 10 años.

— Como argentino y mediocampista ofensivo, ¿es inevitables se comparado con Messi?

— Pasa mucho y no solamente con jugadores argentinos, siempre hay un “nuevo Messi”. No creo eso sea bueno. Messi es Messi. Y cada joven que emerge tiene que hacer su propio camino. Nadie es el “nuevo Messi”.

— ¿Cuáles son tus sueños como futbolistas?

— Nunca planeo objetivos a largo plazo. Mi único objetivo ahora es jugar acá, sumar minutos y después veremos qué pasa.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La reflexión desde el seno de la Bundesliga sobre la hegemonía del Bayern Múnich: “En los últimos años el torneo fue emocionante”

La misteriosa renuncia de la árbitra que hizo historia en la Bundesliga: “Explicaré los motivos en el momento adecuado”