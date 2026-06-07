Último día de Original 2026, feria de arte textil en CDMX: ¿Qué talleres, platillos y agrupaciones puedes disfrutar?

La edición especial de Original. Encuentro de Arte Textil, Decorativo y Utilitario 2026 llega a su último día este domingo 7 de junio en la Ciudad de México, con una amplia oferta de artesanías mexicanas, talleres gratuitos, música tradicional, gastronomía regional y actividades para toda la familia.

Organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el encuentro reúne a maestras y maestros artesanos de distintos estados del país para mostrar la riqueza de los saberes ancestrales, las técnicas textiles y las expresiones culturales que forman parte de la identidad mexicana.

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¿Qué talleres habrá en el último día de Original 2026?

Durante la jornada final, las y los visitantes podrán participar en talleres enfocados en diversas disciplinas artesanales, dirigidos a infancias, jóvenes y personas adultas mayores.

La programación incluye actividades relacionadas con:

Metalistería

Alfarería

Cerámica

Arte textil

Fibras vegetales

Bordados tradicionales

Arte wixárika

Trabajo en madera

Hueso y cuerno

Maque y laca

Uno de los espacios que más interés ha despertado es Nanas Tatas, dedicado al aprendizaje del Tenango, donde los asistentes conocen el proceso creativo detrás de esta técnica, desde la selección de colores inspirados en la naturaleza hasta el montaje en telar y la elaboración de piezas artesanales.

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María Luisa Sánchez, participante de uno de los talleres de deshilado, destacó la importancia de estas actividades gratuitas para acercar a más personas al patrimonio artesanal del país.

Artesanas comparten técnicas tradicionales y nuevos aprendizajes

Entre las participantes se encuentra la maestra artesana Araceli Rodríguez Bautista, originaria de Paracho, Michoacán, quien explicó que formar parte de Original representa un reconocimiento al trabajo artesanal realizado de manera tradicional.

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La creadora detalló que sus prendas son elaboradas completamente a mano mediante telar de cintura, mientras que las plumas de los rebozos son cosidas una por una. Además, comentó que en esta edición ha fortalecido conocimientos sobre el uso de tintes naturales, obtenidos de elementos como el añil y la flor de cempasúchil.

¿Qué comida se puede probar en Original 2026?

La feria también ofrece una muestra de la riqueza de la gastronomía tradicional mexicana, con productos elaborados por productores y artesanos de diversas regiones.

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Entre los alimentos y bebidas disponibles destacan:

Dulces tradicionales

Paletas de pulque

Paletas de aguamiel

Quesos artesanales

Chocolate

Tejate

Néctares regionales

Botanas de semillas

Productos elaborados con amaranto

La propuesta gastronómica forma parte de la estrategia de Original para difundir no sólo las artesanías, sino también los conocimientos culinarios transmitidos de generación en generación.

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Música, danza y lenguas originarias en el cierre del encuentro

Además de los talleres y la muestra artesanal, el programa artístico contempla presentaciones musicales y actividades culturales que buscan visibilizar la diversidad lingüística y cultural de México.

Durante las jornadas previas participaron agrupaciones como Gavilanes de Tierra Caliente y Mariachi Flor de la Sierra, quienes interpretaron piezas en español y en distintas lenguas originarias.

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Asimismo, se realizaron narraciones orales para promover y preservar idiomas como el maya, purépecha, tenek y tipai, entre otros.

Agrupaciones que se presentarán este domingo 7 de junio

Para el último día de actividades, el público podrá disfrutar de espectáculos a cargo de:

Los Ibeyis y el Diablo

Xavali

Tradisioneros

El viaje de Tadeo

Kulmatik

Zenen Zeferino y el Sonoro Sueño

Lugar y horario

Podrás disfrutar la edición especial de Original 2026 este domingo 7 de junio hasta las 20:30 horas, en el Complejo Cultural Los Pinos.

Además de conocer y adquirir directamente el trabajo de más de maestras y maestros artesanos de todas las regiones del país, habrá narraciones orales, experiencias gastronómicas y actividades formativas para infancias y personas adultas mayores, para propiciar la convivencia y el intercambio de saberes entre generaciones.

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