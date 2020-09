La reflexión desde el seno de la Bundesliga sobre la hegemonía del Bayern Múnich: “En los últimos años el torneo fue emocionante”

El Bayern Múnich ha sido campeón en las últimos ocho ediciones de la Bundesliga (REUTERS)

En las grandes ligas de fútbol de Europa la variedad de campeones es escasa. Juventus ganó los últimos nueve Scudettos en la Seria A de Italia, PSG alzó siete de los últimos ocho trofeos en la Ligue 1, donde no hace mucho el Lyon ganó siete campeonatos en fila. El FC Barcelona y el Real Madrid se repartieron 17 de los últimos 20 torneos en España. En la Premier League inglesa –donde el Manchester United ganó el 46% de los torneos desde que se implementó el formato actual– hubo un poco más de diversidad en los últimos años pero el Manchester City y el Liverpool son quienes ahora dominan la escena. Lo llamativo es que ninguno de estos países carga con el gran estigma que arrastra hace años el fútbol de Alemania. La crítica más habitual es por el dominio que ejerce el FC Bayern München, que acaba de culminar la temporada más arrolladora de su historia con la obtención de la Bundesliga, la DFB-Pokal y la UEFA Champions League.

Sobre eso habló Robert Klein, CEO de la Bundesliga Internacional, el grupo de trabajo que promueve la liga alemana alrededor del mundo. Es un fanático del deporte que vende desde que es muy pequeño y sus primeros recuerdos de esta índole están ligados a la Argentina, más precisamente a la final del Mundial 1978. “Vi el partido en casa con familiares y amigos. Recuerdo la increíble atmósfera. También recuerdo que me impresionó Mario Kempes”, comentó anteriormente en una entrevista para The CEO Magazine. Desde 2017 que es director ejecutivo del ala internacional de la liga alemana y, según su visión, el dominio del Bayern Múnich no es para nada negativo.

“Que el Bayern Munich haya ganado la Champions League es muy positivo para nosotros a nivel internacional, han atraído mucha atención. Los otros clubes, como Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, RB Leipzig o Bayer Leverkusen, trabajan duro para desafiarlos por el campeonato. Si miramos a los últimos dos años, el torneo fue realmente emocionante y espero que esto continúe de esa manera. Todos los fanáticos, los locales y los internacionales, desean que el campeonato se defina en el minuto final de la última jornada. De cara a esta temporada, no tengo la bola de cristal, pero esperamos que sea una liga muy competitiva, con muchos equipos peleando por el título. Eso sería fantástico”, reflexionó ante la consulta de Infobae en una rueda de prensa virtual.

Robert Klein, CEO de la Bundesliga Internacional (DFL)

Si bien el Bayern Múnich ha alzado la Meisterschale en las últimas ocho temporadas, en la campaña 2018/19 todo se definió en la jornada de cierre y solamente sacó dos puntos de ventaja al Dortmund. Y en el curso pasado, Los Bávaros alcanzaron la cima recién en la recta final: antes el trono fue ocupado por el BVB, Gladbach y Leipzig, el joven club que terminó líder la primera vuelta y después alcanzó las semifinales de la Champions League.

Aún así en Latinoamérica puede que la Bundesliga no tenga la misma aceptación que LaLiga, la Serie A o la Premier League, pero Robert Klein y su grupo de trabajo están convencidos que el fútbol alemán empieza a ser cada vez mejor considerado.

“Estuvimos investigando mucho en la región y creemos, en base a los resultados obtenidos, que la popularidad de la Bundesliga está creciendo entre los fanáticos. Estamos cambiando la forma de trabajar y tenemos presencia en el continente americano con nuestra oficina en Nueva York, con colegas muy empapados en la cultura latinoamericana, creando contenido local y comunicándonos con los aficionados que tenemos allí de forma que nos entiendan. Vemos que el interés y la marca de la Bundesliga está creciendo, así que no nos colocaría detrás de las otras ligas, desde nuestra perspectiva no existe tal margen en absoluto”

Por el momento, la Bundesliga no tiene cerrado su acuerdo de derechos de TV con ninguna emisora en suelo latinoamericano. No obstante, Klein confía que la temporada 2020/21 será retransmitida para los fanáticos de esta región: “Esperamos que esto se resuelva antes de que empiece la temporada. Debido a la pandemia, estas negociaciones se han retrasado y complicado un poco. No pudimos reunirnos con nuestros socios. Pero creemos que podremos anunciar los acuerdos por los derechos televisivos para Latinoamérica antes del inicio de la temporada.”

El protocolo de la Bundesliga contra el COVID-19 marcó el camino de regreso del fútbol mundial (REUTERS)

Quizás el hecho de que la Bundesliga fue el primer campeonato de élite que reanudó su actividad durante la pandemia de coronavirus haya colaborado con el crecimiento de la audiencia y con el reclamo en redes sociales para poder ver los partidos que vienen. Los ojos del mundo se posaron sobre los equipos alemanes y sus protocolos sanitarios, que luego fueron imitados en otros países.

“Ser los primeros en volver a la actividad fue un riesgo y una gran oportunidad al mismo tiempo. Fuimos una jornada a la vez y tratando de que las cosas salieran bien. Hoy podemos decir que fue un éxito, estamos encantados con eso. Generamos un concepto muy fuerte que fue requerido por muchas ligas en el mundo, en América Latina incluso, y también en ligas que no son de fútbol. Aquel 16 de mayo supimos que todo el mundo estaba mirándonos, hubo récords de audiencia y fuimos tendencia en las redes sociales. Fue un gran privilegio. Ahora que todas las ligas están afortunadamente de regreso, lo que es bueno para el deporte y para volver a la normalidad lo antes posible, esperamos tener nuevos fanáticos de la Bundesliga. Esperamos que sigan viendo nuestro fútbol rápido, los grandes goles, y la fortaleza de los equipos que también brillan en Europa”, explicó Robert Klein.

Lo que también fue llamativo es que en Alemania no hubo casos positivos de jugadores en la competición, algo que sí sucedió en España, Italia, Inglaterra y que ahora está pasando en Francia. En ese sentido, el directivo germano argumenta que la comunicación con los futbolistas y su compromiso fue muy importante: “Hubo un buen plan de comunicación, explicándoles a los jugadores el lugar que tomaba la liga. Los clubes fueron los que hablaron día a día con los jugadores y les transmitieron la importancia de la responsabilidad que tenían. Estamos muy contentos de que la mayoría cumplió con los requisitos. Hubo una o dos excepciones y los clubes actuaron muy rápido. Todos confiaron en el plan y fue un éxito.”

El RB Leipzig ha recibido permiso para albergar a 8.400 espectadores en su estadio en plena pandemia (REUTERS)

La pandemia no se ha terminado y todavía en Europa deberán mantenerse algunas medidas de seguridad para evitar contagios masivos. Aunque de todas formas, hay avances positivos y varios clubes han solicitado permiso para incorporar público en las gradas.

“El COVID-19 sigue estando entre nosotros. Si algo aprendimos es que esto hay que tomarlo día a día. Habrá adaptaciones y actualizaciones en los protocolos que ya usamos, trabajamos todo el tiempo para garantizar la seguridad de la gente involucrada en los partidos. Ya establecimos reglas claras de lo que se puede hacer y lo que no cuando regresamos a la actividad en mayo. Estamos evaluando ahora el regreso de los fanáticos a los estadios, que es una decisión entre los clubes y las autoridades locales de cada estado, quienes se manejan con las recomendaciones médicas. Por ejemplo para la primera jornada el RB Leipzig consiguió la aprobación para recibir 8.400 aficionados. Esto evoluciona cada día. La seguridad es el parámetro número uno”, expresó Klein.

Sabe que la realidad sanitaria y cultural es muy distinta del otro lado del océano, por eso opinó con cautela cuando fue consultado sobre el regreso del fútbol en Latinoamérica. “Es muy difícil dar consejos porque cada país afronta diferentes desafíos. Lo único que podemos hacer, que ya lo hemos hecho en algunas ligas del mundo, es mostrar cómo creamos los protocolos y de qué forma los llevamos a cabo en los días de partido. Compartir todo lo que sabemos, es lo mejor que podemos ofrecer”, destacó.

