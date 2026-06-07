Encontraron enorme boa en casilleros de conjunto residencial en Barranquilla: generó pánico en la comunidad

El hallazgo de una boa constrictor en un casillero de la recepción del conjunto residencial Perdiz, en Alameda del Río (Barranquilla), desató momentos de alarma y sorpresa entre los vecinos, mientras la imagen del reptil se viralizaba en redes y reavivaba la preocupación por la presencia recurrente de fauna silvestre en zonas urbanas de la ciudad - crédito @EltrinoCo / X

Un hecho inesperado sacudió al conjunto residencial Perdiz, en el sector de Alameda del Río de Barranquilla, cuando una boa constrictor apareció en uno de los casilleros de la recepción. La presencia del animal generó alarma inmediata entre los habitantes, quienes se vieron obligados a detener su rutina para dar aviso a las autoridades y asegurar la zona.

Apenas se difundió la noticia, la imagen del reptil se viralizó en redes sociales, en las que la comunidad expresó desde el desconcierto hasta el humor. Comentarios como “Le iba a hacer el turno al vigilante!” y “Y al lado de la boa están los recibos de servicio público. Literalmente esas son las culebras” circularon ampliamente, reflejando el impacto de la situación en la cotidianidad barranquillera.

PUBLICIDAD

La intervención de los vigilantes fue clave para evitar incidentes mayores. Al descubrir a la serpiente, procedieron a retirarla cuidadosamente y a sacarla del edificio, mientras algunos residentes observaban atentos y otros optaban por alejar a sus hijos y mascotas. La Policía de Medio Ambiente y Protección Animal acudió al llamado para asegurar el manejo especializado del reptil, garantizando que ningún residente resultara herido y que la boa fuera puesta bajo observación.

La presencia de la boa en el conjunto Perdiz reavivó la discusión sobre la convivencia entre residentes y fauna silvestre en Barranquilla - crédito @EltrinoCo / X

Las autoridades ambientales insisten en la importancia de actuar con prudencia ante estos hallazgos. Recomiendan que, ante la presencia de una serpiente en casa o zonas comunes, se debe mantener la calma, evitar cualquier intento de tocarla y alejar a los niños y mascotas.

PUBLICIDAD

Nunca intentar manipularla por cuenta propia ni lastimarla, recalcan los expertos. La orientación es contactar de inmediato con organismos especializados, como la policía ambiental o los bomberos, para que se encarguen del manejo seguro del animal.

La frecuencia de estos episodios ha despertado el interés de los residentes por informarse y adoptar nuevas medidas de prevención. Se deben revisar áreas poco transitadas, como jardines y bodegas, es una de las recomendaciones principales para evitar encuentros sorprendentes con fauna silvestre. Además, se aconseja no dejar alimentos expuestos, ya que pueden atraer animales en busca de refugio o comida.

PUBLICIDAD

Expertos y autoridades ambientales reiteraron el llamado a no manipular estos animales y dar aviso inmediato a los organismos especializados - crédito @EltrinoCo / X

No es la primera vez que un suceso así genera inquietud en Alameda del Río. De acuerdo con testimonios de vecinos, la aparición de serpientes, iguanas y otras especies silvestres se ha vuelto más común en los últimos años. La urbanización se encuentra cerca de zonas naturales, lo que favorece la presencia de fauna propia de la región Caribe en áreas residenciales densamente pobladas.

La presencia de boas en zonas urbanas de Barranquilla se debe a la transformación de su entorno original. La expansión de la ciudad y la deforestación han reducido los espacios naturales, obligando a estos reptiles a acercarse a sectores habitados en busca de recursos básicos.

PUBLICIDAD

En barrios como Alameda del Río y Montes, la aparición de boas está vinculada con la modificación del paisaje. Al disminuir los bosques y vegetación, los animales buscan alternativas para sobrevivir, encontrando en los conjuntos residenciales fuentes de alimento y refugio.

La acumulación de basura y escombros en esas áreas favorece la llegada de roedores y aves pequeñas, presas habituales de las boas. Así, la cadena alimenticia se extiende hacia el entorno urbano, facilitando el desplazamiento de estos reptiles.

PUBLICIDAD

El caso generó reacciones diversas en redes sociales, desde el asombro hasta el humor ante la inesperada visita del reptil - crédito @EltrinoCo / X

Las fluctuaciones climáticas, como las temperaturas elevadas y las lluvias intensas, alteran los patrones de comportamiento de muchas especies. Esto puede forzar a las boas a abandonar sus escondites naturales y explorar nuevos espacios dentro de la ciudad.

Otras personas comentaron en el video viral: “Normal, esos terrenos son de muchos animales, en especial las culebras; les invadieron su hábitat, ahora ellas van durmiendo donde sea”, otra voz agregó: “Si eso era un humedal, ¿Qué esperaban?”.

PUBLICIDAD

Además, aunque la constructora Amarilo y las autoridades ambientales descartan que la zona de Alameda del Río haya sido humedal, el sector conserva una notable diversidad de fauna y ha sido punto de paso para aves acuáticas.