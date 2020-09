Jürgen Klopp explotó en medio de una entrevista contra una leyenda del fútbol inglés que criticó al Liverpool

Declaraciones de Klopp luego del partido frente a Arsenal





El Liverpool comenzó la defensa de su título en la Premier League con un éxito rotundo. Con tres triunfos en la misma cantidad de presentaciones, el equipo de Jürgen Klopp ya mandó un mensaje al resto de los equipos que militan en la máxima categoría del fútbol inglés: buscará revalidar el histórico triunfo conseguido la temporada pasada y buscará el bicampeonato.

Este lunes, el conjunto de Anfield superó al Arsenal de Mikel Arteta como local: fue 3-1 con goles de Mané, Robertson y una de las nuevas incorporaciones, el portugués Diogo Jota. Una vez que finalizó el duelo, en la clásica entrevista post partido, el entrenador del Liverpool protagonizó un duro cruce dialéctico contra una de las leyendas del fútbol de Inglaterra.

A la espera de ser presentado por los periodistas en los estudios de la cadena Sky Sports, Klopp escuchó una descripción del rendimiento de su equipo con la que no estuvo de acuerdo. “¿Escuché al Sr. Keane decir que tuvimos una actuación descuidada esta noche? ¿Escuchpe bien? Ahora pude escucharte. ¿Dijiste eso?”, mencionó el DT alemán sobre el comentario previo que realizó Roy Keane, histórico jugador del Manchester United. “Creo que haber tenido una o dos situaciones en contra debe haber sido decepcionante…”, contestó el ex futbolista irlandés.

Una vez que el 18 veces campeón con los Diablos Rojos se expresó, Klopp volvió a utilizar el micrófono y apuntó contra el análisis del juego que hizo la ex figura del fútbol inglés. “Sólo quería escucharlo. Porque no estaba seguro, tal vez hablabas de otro partido… No de este, lo siento. Esa sería una descripción increíble de este partido, que fue absolutamente excepcional. No fue para nada descuidado, para nada”, dijo el entrenador del Liverpool.

Klopp se enojó con el análisis del triunfo del Liverpool frente al Arsenal que hizo la leyenda del Manchester United, Roy Keane (REUTERS)

“Desde el primer segundo dominamos contra un equipo que está en forma al 100 por ciento. Había que tener cuidado que no nos encuentren en sus contraataques. Yo creo que el 60 o 10 por ciento de sus jugadas por detrás fueron offsides. No es perfecto, pero fueron offsides. Allison tuvo que hacer una atajada y ellos tuvieron dos jugadas por detrás (de la defensa del Liverpool) Pero eso no se puede evitar, para eso necesitas a un arquero en esas situaciones. A parte de eso, el fútbol que jugamos fue absolutamente excepcional”, agregó.

Frente al enojo de Klopp, y una vez que el ex DT del Borussia Dortmund terminó con su alocución, Keane tomó la palabra y se defendió: “Puede ser que me hayas escuchado mal. He dedicado muchos elogios al Liverpool. Creo que el partido fue sobresaliente, pero que hubo momentos descuidados”, comentó uno de los analistas de la cadena de televisión europea.

A pesar de haber estado en desventaja gracias al tanto que anotó Lacazette a los 25 minutos de la primera parte del juego, el Liverpool reaccionó y sólo 180 segundos más tarde igualó gracias al tanto de Mané. Robertson dio vuelta el marcador antes del final de la etapa inicial y en el cierre del juego apareció el ex delantero de los Wolves para poner cifras definitivas.

Roy Keane ganó 18 títulos en su histórico paso por el Manchester United (Shutterstock)

Más allá del análisis de Roy Keane, los campeones defensores de la Premier League se mostraron muy superiores en el partido: consiguieron 21 remates al arco contra solo 4 de los visitantes. También dominaron la posesión del balón -66 contra 34 por ciento- y completaron casi el doble de pases que el Arsenal -772 versus 395-. Más allá de haber ganado las tres primeras jornadas de la competición, el Liverpool no está sólo en la punta del torneo: lo acompaña el sorprendente Leicester, que viene de golear al Manchester City por 5-2, y el Everton de James Rodríguez y el entrenador italiano Carlo Ancelotti.

