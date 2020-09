Miralem Pjanic reveló qué le dijo Cristiano Ronaldo cuando se enteró que dejaba Juventus para jugar con Messi en el Barcelona

Se trató del primer refuerzo que cerró el Barcelona, incluso cuando la pelota no había terminado de rodar la temporada pasada. Miralem Pjanic, mediocampista de 30 años, aceptó pasar de la Juventus que estelariza Cristiano Ronaldo a Cataluña en el trueque por el brasileño Arthur. En la operación, el bosnio, primera puntada de la Vecchia Signora que ganó la Serie A de Italia, quedó tasado en 65 millones de euros.

Podría decirse que el volante salió de su zona de confort para embarcarse en un nuevo desafío: en la Juve llevaba cuatro temporadas de plena continuidad y gran rendimiento, en las que cosechó siete títulos.

La mudanza representa para Pjanic dejar de jugar junto a CR7 para pasar a combinar su juego con Lionel Messi, antagonista del portugués en una competencia apasionante que lleva 15 años en el más alto nivel. Ahora bien, ¿qué sucedió cuando Cristiano se enteró de su decisión de marcharse al elenco que capitanea la Pulga?

“Cuando se concretó la transferencia me dijo que estaba muy feliz por mí, que yo sería feliz aquí porque el juego en España es muy bueno y fuerte. Le sabía mal que me fuera de la Juventus, pero me dijo que cree que yo me divertiré mucho en un gran equipo como el Barcelona", reveló Miralem en una entrevista con Mundo Deportivo.

A la hora de comparar al luso con el argentino, fue equilibrado. “La mentalidad es lo importante y la que tienen ellos es única. Juegan muchos años a un nivel top y para eso tienes que estar concentrado en tu trabajo, tienes que amar el fútbol. Siempre quieren mejorar en todas las competiciones, son un ejemplo para todos”, los bañó en elogios.

Pjanic fue presentado como refuerzo el pasado 15 de septiembre y batallará por un lugar en el mediocampo con nombres de fuste como Sergio Busquets y Frenkie De Jong. En sus primeros horas en Cataluña también había confesado su profunda admiración por la Pulga: “He jugado con grandes jugadores como Cristiano o Totti. He tenido suerte y han sido un ejemplo para mí. Hoy comparto vestuario con un extraterrestre, pero aquí seremos importantes todos, no solo 11. Esto será importante para alcanzar los objetivos”.

“Esta camiseta es un sueño para un niño. Me parecía irreal por entonces. En los últimos años, el fútbol de Barça ha divertido a todo el mundo. Han mostrado supremacía sobre el resto”, se emocionó sobre su nuevo hogar. Y buscará hacerle caso a Cristiano.

