"A nivel deportivo Neymar es uno de los mejores del mundo. Y con él, a nivel de imagen y sponsors, el club hubiera dado un salto", sostuvo el capitán, quien deslizó una crítica para la dirigencia: "Me hubiese encantado que viniera Neymar. Sinceramente no sé si el Barcelona hizo todo lo posible para su regreso, pero es cierto que negociar con el PSG no es fácil".