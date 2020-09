“Con 10 millones de salario no se lo puede arruinar”: las explosivas escuchas del escándalo por la ciudadanía italiana de Luis Suárez

Luis Suárez, envuelto en una polémica a raíz del examen de italiano que dio en la Universidad para Extranjeros de Perugia (EFE/EPA/CROCCHIONI)

Un escándalo se desató en Italia y Luis Suárez quedó en el centro de la escena. La fiscalía del tribunal de Perugia comenzó una investigación sobre los exámenes que se realizan en la Universidad para Extranjeros de Perugia. Según un comunicado, consideran que hubo irregularidades en la prueba que llevó adelante el delantero uruguayo del Barcelona el pasado jueves 17 de septiembre. El Pistolero necesitaba aprobar este test para iniciar los trámites para la obtención del pasaporte italiano (era clave para sellar su desembarco en Juventus, algo que finalmente no sucederá ya que no daban los tiempos).

“Las actividades investigativas muestran que los temas para el examen fueron previamente pactados con el candidato, y que el puntaje fue asignado antes de la realización del mismo”, informaron de manera oficial desde la fiscalía por intermedio de un comunicado.

En las últimas horas la noticia tomó aún más trascendencia, luego que salieran a la luz algunas de las escuchas en las que quedaría en evidencia el irregular accionar en el examen del deportista, quien no está bajo investigación según advirtió la agencia ANSA (tampoco personas del entorno del deportista). Según una transcripción realizada por Sky Sport, La Gazzetta dello Sport y La Repubblica, en una de las conversaciones queda en evidencia la baja exigencia de los encargados del examen:

- “Hoy tengo la última lección y lo tengo que preparar porque no dice una palabra”

- “Oh Dios”

- “Y pasar dos horas de lecciones con alguien así no es fácil”

- “¿Y qué nivel debería pasar este chico ... un B1?”

- “Eee.. no debe, pero debe, pasará, porque con 10 millones de sueldo por temporada no se los puede arruinar porque no tiene un B1 ”.

- “Por supuesto”

Luis Suárez viajó a Italia para realizar el examen (Foto: EFE)

Otro extracto de la misma charla:

- “(Risas) ¿Considera que es un A1?”

- “(Risas). No hay esperanza. No conjuga verbos, no conjuga verbos. Habla en infinitivo

Vale aclarar que si bien se aclara que se trata de personas relacionadas al examen, los medios italianos no dieron mayores detalles sobre las identidades de los protagonitas de estas escuhcas.

Bajo investigación se encuentran las principales cabezas de la Universidad para Extranjeros de Perugia: Giuliana Grego Bolli (rectora), Simone Olivieri (directora general), Stefania Spina (directora del Centro de evaluación y certificación lingüística y encargada de preparar al futbolista), Lorenzo Rocca y Cinzia Camagna. “Hoy llamé a Lorenzo Rocca, que le contó sobre la simulación del examen y prácticamente acordamos lo que le hará el examen ”, es otra de las frases que se desprendió de estas escuchas. “Dime qué nota le doy y me voy” , replicaron de una conversación que fue publicada en distintos medios italianos.

Otra de las conversaciones que salieron a la luz:

“Poniéndonos serios otra vez ... hay una gran responsabilidad porque si falla se vienen los ataques terroristas...”

“¿Te parece que lo reprobemos?”

“Hicimos la simulación del examen y prácticamente acordamos lo que hará en el examen. Entonces ... me dijo, mira, déjale elegir entre dos imágenes”.

“Está memorizando las respuestas”, se escuchó en otro de los diálogos. “Mi miedo es que los periodistas le hagan preguntas en italiano y la persona entre en crisis. Así que tengo un poco de preocupación”, concluyó.

Estas escuchas se encuentran dentro del marco de una investigación que ya estaba en curso bajo los magistrados de Perugia dirigidos por el fiscal Raffaele Cantone.

El comunicado de la fiscalía del tribunal de Perugia:

El comunicado de la fiscalía de Perugia

Durante las investigaciones delegadas desde febrero de 2020 a la Unidad de Policía Económico-Financiera de la Guardia de Finanzas de Perugia, por diferentes hechos y obtenidas en el contexto de la Universidad para Extranjeros, surgieron irregularidades en la prueba de certificación de la lengua italiana, realizada el 17 de septiembre pasado por el futbolista uruguayo Luis Alberto SUAREZ DIAZ, necesario para la obtención de la ciudadanía italiana.

Las actividades investigativas muestran que los temas para el examen fueron previamente pactados con el candidato, y que el puntaje relativo fue asignado antes de la realización del mismo, a pesar de que durante las clases a distancia impartidas por profesores universitarios se encontró un conocimiento elemental de la lengua italiana.

Hoy, los soldados de la Guardia di Finanza están procediendo a adquisiciones documentales en las oficinas de la Universidad, destinadas a confirmar la conducta descrita anteriormente, así como la notificación de información de seguridad por los delitos de revelación de secretos de oficina, falsedad ideológica cometidos por funcionarios públicos en documentos públicos y más.

Ante semejante revuelo que se originó a raíz de esta investigación, la entidad educativa, mediante un escueto comunicado, se defendió y expresó que el examen realizado al hombre del Barcelona estuvo en regla.

El comunicado de la Universidad para Extranjeros de Perugia:

En relación a las investigaciones en curso, la Universidad para Extranjeros de Perugia reafirma la veracidad y transparencia de los procedimientos seguidos para el examen realizado por el futbolista Luis Suárez y confía en que este saldrá claramente al final de las verificaciones en curso.

