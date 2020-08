Habló el ex directivo del Barcelona que pactó la polémica cláusula en el contrato de Lionel Messi: “Todos sabíamos que no sería eterno”

En la última renovación de Messi se estableció una cláusula de rescisión de 700 millones de euros

En medio de la polémica que se generó alrededor de la cláusula que se pactó en el contrato que Lionel Messi firmó en su última renovación, la cual establecía que el jugador podía irse libre antes del 10 de junio, el ex vicepresidente deportivo del club Jordi Mestre, salió a dar explicaciones.

Esta fecha es clave y de ella se agarran ambas partes. Tanto los abogados del capitán argentino como la dirigencia comandada por Josep Maria Bartomeu. Mientras que los defensores de La Pulga aseguran que su cliente está en todo su derecho de irse libre sin abonar la millonaria cláusula de rescisión, desde la institución afirman que ya pasó la fecha para salir con la carta de libertad y que, de querer abandonar la entidad, debería pagar 700 millones de euros.

“Recuerdo que había una oferta de contrato a Leo Messi con una cláusula de 400 millones de euros, pero como nos quitaron a Neymar con la cláusula de 200 millones, ésta aumentó hasta los 700 millones de euros. La clave de todo es el 10 de junio”, aseguró el ex directivo que abandonó el cargo el año pasado en diálogo con el programa Tu Diràs de la cadena radial catalana RAC1.

Lionel Messi habría expresado su deseo de irse libre a través de un mensaje enviado por burofax - EFE/Alberto Estévez

“No me consta que Messi se puede liberar sin pagar la cláusula. No tiene sentido firmar un contrato con un jugador y que marche cuando le dé la gana. Los contratos deben cumplirse y lo firman ambas partes”, consideró el empresario y agregó: “Lo que me dicen desde el club es que hay una cláusula de 700 millones de euros y que si Messi quiere irse, debe pagar. El club lo tiene muy claro. Con Neymar el PSG pagó la cláusula”.

A pesar de ello, el empresario, que desde 2019 preside la compañía Gremi d’Hotels de Barcelona, reconoció que “Messi está en su derecho de irse, pero debe cumplir los pasos y con fechas, como Xavi e Iniesta. Todos sabíamos que no sería eterno. El 2-8 ha hecho daño a todo el mundo, pero esto no es una decisión de un día”.

Al mismo tiempo, Mestre advirtió que, “ahora ya es tarde para pactar, se ha entrado en una dinámica de abogados y burofax que ha hecho mucho ruido. Creo que si se hubiera hablado en persona, se habría llegado a un acuerdo. A mí me gustaría que hubiera un pacto, esta situación no beneficia a nadie”.

Jordi Mestre abandonó su cargo en 2019 (Grosby)

Jordi Mestre presentó la renuncia de su cargo como vicepresidente del FC Barcelona en julio del 2017 tras mantener varias diferencias con la junta directiva. El hombre de 57 años formó parte de la cúpula dirigencial desde el 2014, año en el que Josep Maria Bartomeu salió de la vicepresidencia para ocupar el cargo de Sandro Rosell.

En ese contexto, Mestre también habló de los colegas con los que trabajó hasta el año pasado: “¿La Junta? Hay que hacer balance de las cosas de una manera más global. No sólo se debe valorar lo que está pasando ahora. Se han ganado títulos y todos, cuando toma decisiones, se equivoca . Creo que Bartomeu ha hecho bien no dimitiendo, habría sido contraproducente “.





