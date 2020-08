Los mensajes de Carles Puyol, Luis Suárez y Arturo Vidal tras la decisión de Lionel Messi

Apenas se hizo pública el mensaje que la Pulga le envió al Barcelona, sus amigos salieron a apoyarlo en las redes sociales (EFE)

La noticia fue tan inesperada como real. El mundo sucumbió ante la información que salió desde Barcelona: Lionel Messi le comunicó al club que quiere irse. Fue así que, rápidamente, varios los diarios, deportistas y personalidades internacionales publicaron al mismo tiempo el accionar de la Pulga para con el club que defendió durante toda su carrera.

“Respeto y admiración, Leo. Todo mi apoyo, amigo”, fueron las palabras que escribió Carles Puyol en su cuenta oficial de Twitter. El legendario defensor y capitán del Blaugrana fue uno de los primeros en expresarse en redes sociales acerca de la decisión del astro rosarino no bien se hizo pública. La historia de Tarzán es similar a la de Leo, con un adn 100% culé desde la Masia hasta colgar los botines sin vestir otros colores. Juntos consiguieron 21 trofeos con el elenco catalán, entre ellos dos Champions League.

Uno de los que no dudó en responder a la publicación del ex zaguero fue Luis Suárez. Con dos simples emojis de aplausos el uruguayo claramente envió un mensaje de apoyo a la resolución de su amigo y hasta el momento compañero de equipo. Todo con el trasfondo de su situación personal, luego de que Ronald Koeman le haya informado al Pistolero que no lo tendría en cuenta de cara a la siguiente temporada.

Quien se manifestó, pero con un tono más de misterio fue Arturo Vidal, otro de los que sufrió la depuración del flamante entrenador holandés. “Cuando acorralas a un tigre el no se rinde, el pelea”, señaló en su Twitter junto a tres imágenes en las que exhibe su tatuaje de la cabeza de un tigre en el dorso de su mano izquierda.

“El mesías de camino al Manchester City. Vamos, ya sabes”, firmó el músico Liam Gallagher, reconocido fanático del Los Citizens de Pep Guardiola, quizá augurando un posible destino futbolístico para el astro argentino.

En cuanto a los medios de comunicación y portales más importantes, claramente este tema dio la vuelta al globo. “Messi comunica al Barça que quiere irse gratis”, fue el titular utilizaron por Mundo Deportivo, uno de los primeros en salir con la primicia y el más popular a la hora de brindar información sobre el Barça. Sus pares españoles no desentonaron: “Leo Messi quiere abandonar el club” y “Messi comunica que quiere marcharse”, fueron las cabezas escogidas por Marca y Sport, respectivamente.

“¡Messi (realmente) quería irse!”, expresó France Football, marca encargada de haber premiado en seis oportunidades al zurdo con su Balón de Oro; mientras que The Sun, de Inglaterra, fue más descriptivo: “Lionel Messi le confirma al Barcelona que quiere SALIR y pide al club que rescinda su contrato”.

En Sudamérica también impactó fuerte el suceso en torno al ’10′ de la selección argentina. “Bombazo en Barcelona: Lionel Messi le comunicó al club que se quiere ir”, difundió Ovación de Uruguay. Por el lado del Bocón de Perú y Globoesporte de Brasil, prefirienron apoyarse en la prensa argentina para afirmar el hecho.

Seguí leyendo:

Lionel Messi le comunicó al Barcelona que quiere irse

Cuáles son los clubes que tienen en carpeta a Lionel Messi

Cuál es la carta legal a la que apostará Barcelona para evitar perder a Lionel Messi

Qué es el “burofax” mediante el cual Lionel Messi le avisó al Barcelona su deseo de irse del club