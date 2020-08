Cuánto cuesta el pase de Lionel Messi según el valor de mercado

Lionel Messi le comunicó al Barcelona que se quiere ir del club (REUTERS)

Lionel Messi decidió irse del Barcelona y así se lo hizo saber a la dirigencia. Aunque tiene contrato vigente hasta el 30 de junio de 2021, La Pulga ejecutará la cláusula que firmó en 2017 y que le permite dar por terminado su vínculo al finalizar la presente temporada.

Por supuesto que esto no será sencillo y a partir de ahora comenzará una batalla legal, ya que el elenco culé sostiene que la fecha para aplicar dicha cláusula expiró el 10 de junio, mientras que el entorno del futbolista sostiene que la misma sigue vigente por el corrimiento de la temporada debido a la pandemia de coronavirus, que obligó a un parate de varios meses en las competiciones europeas. Por esto, la FIFA anunció la extensión de todos los contratos y cláusulas vigentes. En consecuencia, los asesores legales de Messi creen que todavía puede ejecutar la cláusula y así evitar pagar los 700 millones de euros que cuesta su salida. No así el club que además asegura que capitán tampoco avisó 20 días antes sobre su intención de irse.

Lo que sí está claro es que la partida de Lionel Messi no le significará un ingreso al Barcelona de 700 millones de euros como lo fija la actual cláusula de rescisión. Y lo que deberán negociar ahora es si La Pulga se irá sin dejar dinero en las arcas de la institución o si finalmente habrá un porcentaje del nuevo vínculo que el futbolista firme con su nuevo club. Sobre este punto, según informó RAC de España, si el Barça logra imponer su postura sólo dejará marchar a Messi por un monto cercano a los 222 millones de euros, como lo fue la venta de Neymar al PSG, la transferencia más importante de su historia.

En este sentido, Transfermarkt publicó el valor real del pase de Lionel Messi en la actualidad. Para el sitio especializado en valor de mercado de los futbolistas La Pulga tiene una cotización de 112 millones de euros. El argentino, que alcanzó su valor más alto en el primer semestre de 2018 (180 millones), figura noveno en el ranking.

Soccer Football - Champions League - Final - Bayern Munich v Paris St Germain - Estadio da Luz, Lisbon, Portugal - August 23, 2020 Paris St Germain's Kylian Mbappe looks dejected after the match, as play resumes behind closed doors following the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) Miguel A. Lopes/Pool via REUTERS

En el primer lugar se encuentra Kylian Mbappé del PSG, que viene de perder la final de Champions League ante el Bayern Múnich. El pase del francés de 21 años y campeón del mundo en Rusia 2018, vale 180 millones de euros. El podio lo completan el inglés de 25 años Raheem Sterling (Manchester City) y el brasileño de 28 años Neymar (PSG), ambos con un costo de pase de 128 millones.

En el cuarto y quinto puesto se encuentra el marfileño Sadio Mané y el egipcio Mohamed Salah, ambos de 28 años y futbolistas del Liverpool con un valor de mercado de 120 millones de euros. Esta misma cifra debería pagar, según Transfermarkt, el club que desee comprar al inglés de 27 años Harry Kane (Tottenham Hotspur) y el belga de 29 años Kevin De Bruyne (Manchester City), en sexto y séptimo lugar, respectivamente. En el octavo puesto aparece el inglés de 20 años Jadon Sancho (Borussia Dortmund) con 117 millones de euros. Luego, aparece Lionel Messi con 112.

Qué clubes pican en punta para contratar a Lionel Messi

El Manchester City es uno de los clubes que podría contratar a Lionel Messi, quien guarda gran relación con Pep Guardiola, su ex DT en el Barcelona, y Sergio Agüero, amigo de la selección argentina (Michael Regan/Pool via REUTERS)

En cuanto a los clubes que se asoman como los principales interesados en quedarse con la Pulga, el medio Deportes Cuatro informó en las última horas que el gran favorito sería el Manchester United. “Es el mejor situado ya que tiene capacidad financiera para afrontar el supuesto fichaje y poder pagarle lo que cobra en el FC Barcelona”, señalaron. Un dato no menor, teniendo en cuenta que el sueldo percibido por el surgido de Newell’s Old Boys superaría los 50 millones de euros por temporada.

De los que más se habló en estos días son el Inter de Milán y el Manchester City. Desde Italia, le habrían planteado un proyecto deportivo ambicioso, sumado a las ventajas del sistema de hacienda del país, hecho que llevó nada menos que a Jorge Messi a mudar sus oficinas comerciales allí. Mientras que por el lado del elenco inglés, las presencias de Pep Guardiola y Kun Agüero para poder convencerle tienen gran peso en la balanza. Tampoco se podría descartar a un club como el París Saint Germain, que ya demostró el peso de su poderosa billetera en el pasado y hasta su entrenador, Thomas Tuchel, habló del tema en las últimas horas: “Messi sería bienvenido en el PSG”.

Otro de los aspira contar con el ’10′ de la selección argentina es David Beckham, dueño del Inter de Miami y que expresó su sueño de algún día poder reunir en su equipo a los dos mejores jugadores del mundo de la era moderna: el propio Messi y Cristiano Ronaldo. Pero este objetivo pareciera ser a largo plazo. Por último, el Chelsea es otro equipo que también estaría interesado, aunque sus opciones son remotas.

¿Y Newell’s? Sin dudas aparece como la opción más inesperada en el escenario actual, más allá de que el propio jugador reiteró en muchas ocasiones que tenía intenciones de jugar en algún momento en el club de sus amores. “Siempre digo que de acá no me quiero ir. Tengo el sueño de poder jugar en Newell’s, pero no sé si se va a dar”, dijo en una entrevista meses atrás.

