Dos lujosos tiros libres en la victoria de Lyon ante Bayern Munich por la Champions League femenina

Compacto - Lyon-Bayern Munich (Champions femenina)

La Champions League femenina disputa por esos días su propio “Final 8″ en las ciudades de San Sebastián y Bilbao, en España. Este sábado fue la segunda gran jornada de cuartos de final y el encuentro entre Olympique de Lyon, las vigentes campeonas, y el Bayern Munich dejó dos de las jugadas del fin de semana.

El conjunto francés se impuso por 2-1 en el encuentro que se disputó en el estadio de San Mamés. El primer gol lo marcó la inglesa Nikita Parris para el Lyon a los 41 minutos del primer tiempo, tras meterse entre las centrales y definir ante la apurada salida de la salida de la arquera del conjunto alemán. La delantera quedó golpeada durante varios minutos por su choque con Laura Benkarth, pero pudo seguir en el partido.

En la segunda parte iban a llegar las mayores emociones. Sobre los 14′, la tunecina Amel Majri se lució con una ejecución de tiro libre y con un exquisito zurdazo dispuso el 2-0 para el elenco francés. Sin embargo, la victoria no iba a ser fácil para las vigentes campeonas, que esta vez no pudieron brillar. Solo cinco minutos después, Carolin Simon marcó el descuento para el Bayern también desde una pelota parada: la alemana decidió patear por lo bajo y la floja salida de la arquera Sarah Bouhaddi le permitió marcar el 2-1. Pero las bávaras ya no pudieron torcer la historia y se fueron con una derrota que las deja afuera del certamen. De esta manera, las francesas siguen adelante en busca de su quinto título europeo consecutivo (y el séptimo en los últimos diez años).

EFE/EPA/Javier Soriano

En las semifinales, el Lyon se verá las caras con el PSG, que este sábado venció al Arsenal de Inglaterra por 2-1 en Anoeta. Marie-Antoinette Katoto abrió la cuenta para el equipo francés, pero Beth Mead dispuso el empate cerca del cierre de la primera etapa. Ya en la segunda parte, la danesa Signe Bruun marcó el gol del triunfo para las francesas.

De esta manera, una de las semfinales será disputada por Wolfsburgo de Alemania (eliminó a Glasgow City de Escocia) y Barcelona de España (superó al Atletico Madrid), mientras que en la otra llave se enfrentarán Lyon y PSG. Los equipos galos vienen de enfrentarse hace pocas semanas por la final de la Copa de Francia, con victoria para el Olympique en los penales.

PSG superó al Arsenal de Inglaterra (REUTERS/Clive Brunskill TPX IMAGES OF THE DAY)

