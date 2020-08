En medio de los rumores, el padre de Gonzalo Higuaín reveló el futuro del Pipita

Soccer Football - Serie A - Juventus v Sampdoria - Allianz Stadium, Turin, Italy - July 26, 2020 Juventus' Gonzalo Higuain reacts during the match, as play resumes behind closed doors following the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) REUTERS/Massimo Pinca

Jorge Higuaín, papá de Gonzalo Higuaín, reveló cuál será el futuro del Pipita. En medio de los rumores que apuntan al goleador fuera de la Juventus, el padre del futbolista de 32 años negó tales trascendidos y además descartó que en el corto plazo regrese a River.

A juzgar por las palabras del papá de Gonzalo Higuaín, difícilmente Pipita retorne a River en el corto plazo y por el momento continuará en la Juventus de Italia. “Es casi imposible que Gonzalo juegue en River, además que la Juventus no lo quiere es falso”, aseguró el ex futbolista de Boca, River y San Lorenzo, entre otros

“Es todo inventado, Gonzalo no va a rescindir su contrato con la Juventus para ir a otro club”, amplió Jorge Higuaín en alusión al futuro del ex delantero de Real Madrid, Milan, Napoli y Chelsea, consignó el periódico italiano TuttoSport.

Gonzalo Higuain junto a su padre Jorge Higuain

“La Juve trata de aligerar el plantel en cuanto a edad y sueldos, el objetivo es tener un equipo más joven y más barato”, amplió el diario deportivo italiano, que apuntó a la desvinculación del Pipita como parte del “proceso de renovación” que se iniciaría en el equipo de Turín.

No obstante, lo rumores indican que Gonzalo Higuaín no continuará en Juventus, en gran parte porque el nuevo entrenador Andrea Pirlo no lo tendría en sus plantes. El contrato del delantero vencerá en 2021.

Por este motivo, es que se habló de su probable regreso a River, en donde Pipita jugó desde 2004 a 2007. Sin embargo, el futuro del goleador podría estar en alguna franquicia de la MLS, la liga estadounidense de fútbol, y también mostró interés en contratarlo la Fiorentina de Italia.

Juventus no declaró intransferible al delantero portugués Cristiano Ronaldo

Juventus no declaró intransferible a Cristiano Ronaldo y varios clubes europeos pujan por contratarlo (REUTERS/Massimo Pinca)

Mientras tanto, medios italianos sostienen que la Juventus no declaró intransferible al delantero portugués Cristiano Ronaldo, una de las figuras del equipo, ni al resto de los futbolistas del plantel de la ciudad de Turín. El actual campeón del fútbol italiano no tiene en sus planes vender al jugador luso, aunque en caso que un club esté interesado en contratar a CR7 deberá abonar una cifra cercana a los 60 millones de euros.

Uno de los equipos que mostró interés por Ronaldo es el Paris Saint Germain, donde juegan los argentinos Ángel Di María, Mauro Icardi y Leandro Paredes, que está en las semifinales de la Liga de Campeones de Europa, instancia en la que enfrentará a RB Leipzig de Alemania. Además del conjunto parisino, varios equipos del fútbol de los Estados Unidos estarían interesados en Cristiano Ronaldo.

Juventus de Italia quedó afuera de la actual edición de la Liga de Campeones de Europa en los cuartos de final ante el Lyon de Francia (0-1 y 2-1), que dejó en el camino por haber marcado más goles en condiciones de visitante.

