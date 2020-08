El brutal ataque de un ex futbolista ruso que dejó a un árbitro en el hospital

Brutal ataque de un ex futbolista ruso a un árbitro

Esta semana se conocieron las imágenes de lo que fue la feroz golpiza que el ex futbolista Roman Shirokovn le propinó a un árbitro en el marco de un partido amateur celebrado en Rusia. El ex jugador aún no se pronunció sobre lo sucedido y podría afrontar un proceso penal si es que el juez, quien acabó en el hospital, realiza la denuncia correspondiente.

El hecho ocurrió el fin de semana, en un duelo correspondiente a la Copa de Celebridades de Moscú, certamen amistoso en el que Shirokovn juega para el equipo Match Day TV, con sus compañeros de programa y algunos amigos. Allí, el ex jugador del Zenit y de la selección de su país enloqueció contra el referí luego de que no le cobrasen un supuesto penal, por lo que lanzó unos insultos que todos los que estaban allí escucharon.

Al oír los agravios, el árbitro aplicó el reglamento y expulsó al mediocampista. Uno de los testigos señaló que el ex jugador había advertido: “Si me muestra la tarjeta roja, lo golpearé”. Y así fue. Shirokovn fue hacia la autoridad del campo de juego y le propinó algunos golpes en el rostro. Pero como se aprecia en el video, eso no fue lo único, sino que también le dio varias patadas cuando ya estaba en el piso.

Así quedó el rostro del árbitro Danchenko

El árbitro, Danchenko, fue trasladado de inmediato a un centro de atención médica cercano en donde le dieron algunos puntos de sutura en el rostro y le realizaron estudios que descartaron lesiones graves en su ojo izquierdo, como se temió en un primer momento: “Pasé de cuatro a cuatro horas y media en el hospital, luego otros 15-20 minutos en la sala de emergencias”, detalló en Instagram. “Me pusieron puntos por todas partes, me hicieron un montón de exámenes. Y lo más importante, todo parece ir bien para mí. Lo que no te mata te hace más fuerte, como dicen. Por eso, seguimos yendo más allá y seguimos trabajando. Quiero agradecer a todos por las palabras de apoyo, este es un momento difícil para mí y mis seres queridos”, escribió.

Por su parte, German Popkov, organizador del torneo, habló sobre lo ocurrido y las declaraciones fueron compartidas por el sitio británico Mirror: “Hubo un episodio ordinario, la disputa de Roman con el árbitro, y luego comenzó la golpiza. Esto es inaceptable, repugnante y terrible. Es un comportamiento muy extraño. Mucha gente lo vio en vivo, todo esto desde un millón de ángulos. Y esto es de personas con las que somos completamente amigos“.

El ex agresor aún no se manifestó por lo sucedido, y quien lo hizo en su lugar fue Dmitry Shnyakin, capitán de su equipo: ”Cero excusas, cero justificaciones sobre el acto de Roman Shirokov. Este es un episodio paralizante, una pesadilla. Estoy avergonzado y lamento que esto haya sucedido”.

Shirokov tiene 39 años y dejó el fútbol profesional en 2016. Hasta ese entonces se había desempeñado como mediocampista en varios clubes de Rusia como el Rubín Kazan, el Zenit y el Spartak de Moscú. Además, jugó 57 encuentros con su selección y fue parte del plantel en la Eurocopa de 2008.

