Denuncian que Ronaldinho pasa sus noches de fiesta con modelos durante su prisión domiciliaria: “Hacen bailes hasta horas de la madrugada”

Ya han pasado más de cinco meses desde la detención de Ronaldinho en Paraguay, quien fue apresado junto a su hermano por haber ingresado al país con documentos falsos. Las investigaciones llevaron a descubrir a una banda que opera en la frontera y que emite, justamente, este tipo de documentación para permitir la realización de operaciones ilegales, por lo que la situación del brasileño se complicó cada día más.

Ahora, el juez ha fijado una nueva audiencia para el 24 de agosto en donde el ex futbolista podría finalmente ser liberado, siempre y cuando pague una multa que se conocerá ese día y acepte regresar a Paraguay ante cualquier citación.

En medio de esta noticia esperanzadora para el ex Barcelona que festejó sus 40 años tras las rejas, un el sitio paraguayo HOY reveló que su privación de la libertad cuenta con beneficios increíbles.

Es importante recordar que Ronaldinho pagó una fianza de 1,6 millones de dólares para poder obtener la prisión domiciliaria y dejar el edificio de la Agrupación Especializada, un grupo táctico de la Policía Nacional de Paraguay, uno de los centros de prisión más importantes del país. El pasado 7 de abril, Dinho y su hermano se mudaron a un exclusivo hotel llamado Palmaroga, situado en la emblemática Calle Palma, entre Montevideo y Ayolas, en la capital del país. Al parecer, ese establecimiento se ha convertido en escenario del jolgorio.

“Hay días que llegan dos chicas como mínimo. Y eso sí: bebida a full y creo que son modelos porque tienen toda la pinta, bien producidas. Además de eso llegan en lujosas camionetas. Las que son modelos conocidas entran directo al estacionamiento y las que son desconocidas se bajan frente mismo al hotel y después el auto que las acerca se retira. Hacen bailes y karaokes hasta horas de la madrugada”, reveló una fuente anónima al portal de noticias paraguayo.

El ex astro de Barcelona y su hermano, Roberto de Assis Moreira, residen en las habitaciones 104 y 105 del hotel Palmaroga, situado en la emblemática Calle Palma, entre Montevideo y Ayolas, en Asunción. La edificación fue restaurada por el Grupo Barcelona, de capitales españoles, que la transformaron en un alojamiento exclusivo de la ciudad, por su arquitectura y su ubicación, en plena zona comercial. Ellos son los únicos huéspedes del hotel, dadas las medidas de emergencia tomadas por el gobierno paraguayo por la crisis del coronavirus. Ocupan el primer piso, donde están las habitaciones de mayor lujo. Dinho se quedó con la suite presidencial.

Según el informante, no es el ex futbolista brasileño quien organiza estas reuniones: “Los que piden las chicas para esas fiestitas no son los hermanos, son los empresarios los que les ‘obsequian’ a las chicas. Estos empresarios se contactan con los representantes de las modelos y fijan monto y ya se van. Ni Ronaldinho ni su hermano gastan un peso. Lo que sabemos también es que a Ronaldinho le gusta mucho las robustas, las mujeres con carne”.

Además, el ex jugador de 40 años suele recibir presentes en el hotel: “Todos los días llegan canastas de desayuno, merienda y son enviados por modelos también. Igualmente llegan costosos vinos y otros tragos de alta calidad”.

Si bien varios medios internacionales han publicado videos en el que se ve a Ronaldinho de fiesta con mujeres, estas grabaciones son en realidad archivos que datan desde hace años. Hasta el momento no hay imágenes sobre las reuniones nocturnas de las que participa durante su prisión domiciliaria.

Pese a estas revelaciones, el campeón del Mundo con Brasil en 2002 y su hermano podrían ser liberados en los próximos días. El informe enviado por cinco fiscales tiene tres condiciones decisivas para ponerle final a esta historia que comenzó el pasado 4 de marzo. Una de ellas es que debe asumir su responsabilidad por haber ingresado a Paraguay con documentación adulterada, otra el pago de una multa y la última, comparecer ante un juez federal una vez cada tres meses por los próximos dos años.

Según informó el sitio de ESPN la semana pasada, Ronaldinho ya tiene planeado su periplo una vez que se le permita marcharse. Su primer destino será Porto Alegre, Brasil, en donde se reunirá con su familia y algunas amigos, pero luego tomaría otro vuelo rumbo a Europa.

El lugar escogido para descansar es nada menos que Barcelona y más específicamente Castelldefels, una localidad en la que vivió durante su etapa como futbolista del club azulgrana y en donde ahora viven otras estrellas como Lionel Messi y Luis Suárez. El lugar cuenta con la paz y la cercanía a las playas que está buscando desde hace tiempo.

