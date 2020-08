El plan del Barcelona para recuperar a Lionel Messi luego de la brutal patada que recibió ante Napoli

Una patada a Messi que preocupa y penal por VAR

Este sábado el Barcelona se impuso con autoridad por 3 a 1 ante el Napoli en el duelo correspondiente a la revancha por los octavos de final de la Champions League y selló así su boleto al Final 8, novedoso formato diseñado por la UEFA que consiste en que las instancias de cuartos de final en adelante se disputen en sede neutral a un solo duelo. Allí se medirá ante el Bayern Múnich, que aplastó 7-1 al Chelsea en el resultado global, y por eso el cuadro azulgrana quiere que sus futbolistas lleguen de la mejor manera.

En este contexto, todos los focos de atención apuntan a Lionel Messi, estrella del equipo, quien el sábado sufrió un golpe que estuvo a punto de sacarlo de la cancha. Sobre el minuto 39 del primer tiempo, Kalidou Koulibaly le pegó una patada al en su pierna izquierda, cuando intentaba darle al balón y el argentino tuvo que ser atendido por los especialistas en el momento.

Aquella falta provocó el penal que Luis Suárez cambió por gol para el 3 a 0 parcial, pero a su vez le generó un dolor al capitán azulgrana que le impidió jugar con normalidad el resto de la etapa inicial.

El golazo de Messi ante el Napoli

“Le he visto bastante bien, tuvo un golpe muy fuerte y hay que estar pendiente de la evolución, hay que tratarlo, pero no creo que haya problema”, dijo Setién al terminar el encuentro. Sin embargo, este domingo, La Pulga no se entrenó con el resto de sus compañeros por precaución.

Según informaron varios medios españoles, los médicos le suministraron analgésicos después del encuentro celebrado en el Camp Nou y desde el cuerpo técnico han decidido darle 48 horas de reposo. De esta manera, se reincoporará a los trabajos el martes o tal vez el miércoles, si sigue con alguna molestia. A su vez, desde el club azulgrana descartaron que exista una rotura, por lo que hay confianza de que Messi llegará de la mejor manera al Final 8.

El viernes el Barcelona se medirá en Portugal frente al Bayern Múnich en otro duelo trascendental por los cuartos de final de la Champions League. Vale recordar que el conjunto catalán no sumó trofeos en la temporada, por lo que el único objetivo que le queda es éste y su rival es uno de los máximos candidatos a obtener el trofeo.

Para el encuentro ante el campeón de la Bundesliga, Setién podrá contar no sólo con Messi, su máxima estrella, sino además con Arturo Vidal y Sergio Busquets, quienes cumplieron con las suspensiones este sábado ante el Napoli y ya pueden volver a ser convocados.

El Barcelona viajará a Lisboa el jueves en un vuelo chárter y por la tarde realizará una práctica liviana en el estadio Da Luz. Ese mismo día, el Atlético Madrid y el RB Leipzig se medirán por la llave de cuartos en el estadio José Alvalade para definir al primer semifinalista de la Champions League, cuya final se celebrará el domingo 23 de agosto.

