El conflicto que tuvo Arthur en el Camp Nou: le impidieron entrar al estadio para ver el partido del Barcelona

Arthur no pudo ingresar al Camp Nou para ver el partido del Barcelona ante Napoli (EFE/Alejandro Garcia)

La relación entre el brasileño Arthur y el Barcelona cada vez se tensa más y más. Luego de incumplir con la fecha de regreso a los entrenamientos tras las vacaciones que el club les dio a los futbolistas al finalizar la Liga española, al futbolista no le permitieron ingresar este sábado al Camp Nou para ver el partido entre el conjunto catalán y el Napoli de Italia, válido por la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

Esta tarde, el mediocampista de 27 años concurrió en su auto hasta el estadio del Barcelona para estar junto a sus compañeros en el duelo ante el equipo del sur italiano. Sin embargo, en el ingreso le negaron la entrada y lo enviaron de regreso a su hogar. ¿El motivo? Aún no están los resultado del test de anticuerpos de coronavirus que le realizaron tras regresar a España luego de su paso por Brasil, uno de los países más afectados en la actualidad por la enfermedad.

Cabe recordar que los partidos de la Champions League se disputan a puertas cerradas en el marco de las medidas dispuestas por la pandemia de coronavirus, razón por la cual solo muy pocas personas autorizadas pueden ingresar a los estadios. Arthur se presentó el viernes en la Ciudad Deportiva del Barcelona y allí se le realizó el test de PCR para detectar los anticuerpos de Covid-19, pero este sábado todavía no estaban listos los resultados.

Arthur jugará la próxima temporada en la Juventus (EFE)

“Arthur no vino cuando debía hacerlo, no pasó el PCR con el club de la UEFA, está fuera de la lista de personas que podían estar en el estadio y por eso no está aquí. Ya veremos qué pasa, pero lo que cuenta es el partido de hoy y después ya se hablará”, dijo Guillermo Amor, director de Relaciones Institucionales del Barcelona, en declaraciones que publicó el diario catalán Sport.

A pesar de que ya se confirmó su pase a la Juventus de Italia -en una operación de intercambio por el bosnio Miralem Pjanic-, Arthur sigue siendo parte del plantel del Barcelona. El pase del futbolista sudamericano es propiedad del club catalán hasta tanto termine la participación del equipo en la actual edición de la Champions League. Y el conjunto de Quique Setién acaba de clasificar a los cuartos de final que se disputarán en la “burbuja” de Lisboa.

Días atrás, el propio presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, había tenido declaraciones fuertes contra el brasileño por no presentarse en el regreso a los entrenamientos. “Lo que ha hecho Arthur es una falta de respeto para sus compañeros, porque el equipo tiene ganas de hacerlo bien en la Champions. Y también para el club. No es lógico que jugándote un título tan importante, un jugador decida borrarse. Es injustificable y totalmente incomprensible”, dijo el máximo dirigente del elenco Blaugrana, que también calificó la actitud del jugador como “un acto de indisciplina inaceptable”.

El futbolista, en uno de sus últimos partidos con la camiseta del Barcelona (EFE)

Desde la institución Blaugrana revelaron que Arthur aún no se reunió con el director deportivo Eric Abidal, con quien debe resolver su situación actual y su salida del club. Tampoco está claro si viajará con el resto del plantel a Portugal para disputar el Final 8 de la Champions League. Todo parece indicar que el brasileño está más cerca de la Juventus que de volver a vestir la camiseta Blaugrana.

