Cambio histórico en el fútbol holandés: Ellen Fokkema será la primera jugadora que integrará un equipo masculino

Ellen Fokkema jugará en un equipo de fútbol masculino

El fútbol femenino continúa creciendo a nivel mundial y, a base de sacrificio y buenas performances dentro del campo, las mujeres empezaron a tomar un rol más relevante en un deporte que a lo largo de su historia tuvo el predominio hegemónico de los hombres.

En esta ocasión, la Federación Holandesa de Fútbol (KNVB) publicó un comunicado en su página web oficial en el que anunció que en la próxima temporada se llevará a cabo “una prueba piloto para permitir que las mujeres en el fútbol aficionado participen en la categoría A masculina”.

Se trata de la joven Ellen Fokkema, quien se formó en las filas del VV Foarút y que integraba el equipo de fútbol mixto del club, en el que juegan todos los menores de 18 años, el cual se puso en marcha en el país en 1986 y ha sido una parte oficial de la KNVB desde entonces.

Sin embargo, hasta ahora, cuando cumplían 19 años los varones ascendían a la Categoría A mientras que las mujeres se veían obligadas a jugar en la Categoría B con otros hombres o en un equipo femenino.

La joven de 19 años formará parte de la Categoría A la próxima temporada

“Es fantástico poder seguir jugando en este equipo”, aseguró Fokkema, quien se transformará en la primera mujer en integrar el plantel principal del equipo de la cuarta división holandesa. “He estado jugando con estos muchachos desde que tenía cinco años y lamentaba no poder jugar con ellos el próximo año”, agregó.

“Es todo un desafío, pero eso solo me emociona más. Le pregunté al club si era posible hacer algo y juntos presentamos la solicitud a la KNVB. Mis compañeros de equipo también reaccionaron con entusiasmo al enterarse que podría quedarme con ellos. No me atrevo a decir cómo será, pero de todos modos estoy muy feliz de poder participar en este piloto”, reconoció la joven de 19 años.

“Cada año hay una solicitud de una Asociación para que una mujer juegue al fútbol en su primer equipo masculino”, informó Art Langeler, director de desarrollo de fútbol de la KNVB.

“En mi opinión, es especial que las niñas de todos los niveles puedan jugar fútbol mixto, pero tan pronto como los niños cumplen 19 años pasan a la categoría A de los hombres”, comentó.

El VV Foarut presentó una petición a la KNVB

“El KNVB representa diversidad e igualdad. Creemos que debe haber espacio para todos en todos los sentidos. Además, en estos casos hay un buen desafío deportivo que no queremos bloquear. Por eso estamos comenzando este piloto”, dijo el directivo.

“La experiencia dirá si funciona y cómo funciona. Supervisaremos cómo van las cosas en estrecha consulta con el club. En base a eso, podríamos aplicar un cambio de regulación”, sentenció Art Langeler.

El fútbol femenino está presente en los Países Bajos desde 1971, mientras que la disciplina mixta se introdujo en 1986. “Este paso hizo posible que niños y niñas de hasta doce años jugaran al fútbol uno contra el otro”, destacó el comunicado de la Federación. “El fútbol mixto permitió que las niñas de cada pueblo y cada distrito de una ciudad se unieran a un club de fútbol. Hoy en día es bastante normal que los niños y niñas jueguen al fútbol juntos”, sentenció el texto. Sin embargo, ahora darán un paso más con esta decisión histórica que seguramente quedará como un cambio emblemático acorde a los tiempos que corren.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Lujosa rabona y disparo al arco: la curiosa ejecución de un penal que revoluciona al fútbol femenino de Costa Rica

Con varios figuras y un histórico: la lista de prescindibles del Barcelona

Lionel Messi despidió a Iker Casillas, una de sus víctimas favoritas