Lionel Messi despidió a Iker Casillas: una de sus víctimas favoritas

Lionel Messi e Iker Casillas se enfrentaron en más de 30 oportunidades - AFP PHOTO/ LLUIS GENE

Iker Casillas puso fin a su carrera como futbolista después de pasar más de 20 años bajo los palos, entre los que vivió grandes alegrías y tristezas, algunas de ellas con nombre y apellido: Lionel Messi, uno de los delanteros que más dolores de cabeza le causó.

Así como Sergio Ramos, Andrés Iniesta, o Gianluigi Buffon, el capitán del FC Barcelona también quiso dejarle un mensaje a una de sus víctimas favoritas: “Iker se retira, pero ya pasó a la historia del fútbol hace tiempo, no sólo por haber sido un referente de en Liga, sino porque a nivel internacional también lo consiguió ganar todo”, dijo al medio español As.

En total, ambos compartieron 37 enfrentamientos, de los cuales 15 terminaron en victorias para los azulgrana y 12 fueron para el conjunto merengue. Sin embargo, en la mayoría de ellos el astro argentino fue el protagonista principal, batiendo en distintas oportunidades al español. Desde su primer triplete en un Clásico hasta un doblete en semifinales de Champions League en 2009, que le permitieron acceder y ganar la final en Wembley.

Ambos futbolistas son referentes de sus respectivos equipos (Grosby)

“Eres un arquero espectacular y la verdad que fue duro tenerte como oponente, pero mirando hacia atrás también pienso que fue una rivalidad bastante linda que nos hizo tener que superarnos a nosotros mismos cada vez que nos enfrentábamos”, reconoció Messi.

Es que Iker Casillas, a pesar de haber sido uno de los mejores arqueros del mundo, fue una de las víctimas preferidas de La Pulga, a la que le convirtió 17 goles antes de que partiera en julio del 2015 al Porto de Portugal.

El propio arquero también se rindió ante el capitán del FC Barcelona tras salir de la institución Merengue: “¿El mejor delantero al que me he enfrentado? Es Messi. Me he enfrentado muchas veces a él y no tengo ninguna duda. Me ha tocado vivirlo muchas veces, tanto buenas como malas”.

Iker Casillas fue una de las víctimas preferidas de Messi (Grosby)

Otro de los íconos azulgranas que le dedicó unas palabras fue Xavi Hernández: “Iker, gracias por estos 23 años en los que hemos sido compañeros, rivales, y sobre todo, amigos. Durante estos años he sido testigo de como crecías como profesional y como persona. Hemos vivido juntos victorias y derrotas”.

“Nos hemos enfrentado y nos hemos reconciliado. Aunque muchos crean que el fútbol es lo más importante de nuestras vidas, nosotros sabemos que no es así. Sabemos que lo importante son las personas, el respeto y la dignidad. Y por eso hemos podido solucionar juntos cualquier conflicto y forjar una amistad inquebrantable. Enhorabuena por tu brillante carrera, amigo. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa de tu vida. Gracias Iker”, sentenció.





MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Hristo Stoichkov, más polémico que nunca: dura crítica al Barcelona, el futuro de Messi, sus diálogos con Riquelme y la teoría conspirativa sobre el coronavirus

Puede superar los 490km/h, hay sólo 10 en el mundo y cuesta 8 millones de euros: el Bugatti Centodieci que se “regaló” Cristiano Ronaldo

El día que Iker Casillas trajo la Copa del Mundo a México y Rafael Márquez le entregó un reconocimiento