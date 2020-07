“Soy como Benjamin Button”, la nueva hilarante comparación de Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic se comparó con Benjamin Button

El delantero Zlatan Ibrahimovic, que el 3 de octubre cumplirá 39 años, atraviesa un gran presente y es la principal figura del Milan. Gracias a sus goles y rendimiento, el conjunto dirigido por Stefano Pioli ostenta 63 unidades y figura en puestos de Europa League.

Una muestra de esto es lo sucedido en la victoria por 4 a 1 ante Sampdoria en el Estadio Luigi Ferraris. El sueco aportó dos tantos y quebró dos récords. Su primer gol fue a los 3 minutos y 22 segundos, lo que le valió transformarse en el más rápido en la historia del Milan en la Serie A. Con el segundo, se convirtió en el único futbolista en haber marcado más de 50 goles como profesional vistiendo las camisetas del Nerazzurri y del Rossonero (57 en 88 partidos).

“Hacer un gol es siempre positivo, es siempre bueno. Así ayudo al equipo, pero no sabía que era mi gol más rápido. Espero poder continuar así, con fuerza para marcar goles, porque al final del encuentro me canso, ¿no?. Porque dicen que estoy viejo, pero en realidad estoy calentando”, comentó, con una pícara sonrisa, Zlatan en diálogo con Milan TV. El sueco le envió un mensaje directo a todos los que no confiaban en él debido a su edad y a que venía de jugar en Los Angeles Galaxy de la MLS de Estados Unidos.

Zlatan Ibrahimovic le marcó dos goles a la Sampdoria (REUTERS/Alberto Lingria/File Photo)

El ex Barcelona, fiel a su estilo, lanzó una hilarante frase para destacar sus buenos rendimientos en el Calcio. El atacante se comparó con el protagonista de la la película dirigida por David Fincher. “Soy como Benjamin Button. Nací viejo, pero siempre estando siempre joven, nunca viejo”, esbozó, entre risas. Desde su vuelta a la institución, el escandinavo disputó 19 partidos y aportó 10 goles (9 por Serie A) y 5 asistencias (todas en el torneo local).

Por su parte, elogió el rendimiento del equipo en las últimas presentaciones: "Hay otra mentalidad por parte de todos, somos más concretos y agresivos. En la Serie A no hay muchas oportunidades, hay que aprovecharlas". Luego del parate a raíz del coronavirus, Milan lleva un invicto de 11 en el certamen local (8 victorias y 3 empates).

Zlatan, que se encuentra en plena discusión para extender su vínculo con el Rossonero, avaló la renovación del entrenador Stefano Pioli: “Me alegro por él, cuando trabajas duro siempre recuperas algo. La renovación del contrato es merecida”.

