Hospitalizaron de urgencia al colombiano Luis Muriel en Italia: se golpeó la cabeza en la piscina de su casa

Luis Muriel ha sufrido un accidente doméstico en Italia (EFE)

Uno de los jugadores latinos más importantes de “La Cenicienta” del fútbol italiano dio un verdadero susto al sufrir un accidente doméstico que lo dejó hospitalizado por unas horas. Se trata del colombiano Luis Fernando Muriel, jugador del Atalanta, quien tuvo que ser atendido por los médicos en hospital de Bérgamo este martes tras sufrir un traumatismo craneal con contusión en una caída en su casa.

Según informaron varios medios locales, el delantero de 29 años, quien ha surgido de Deportivo Cali y ha pasado por varios equipos de Italia, se golpeó la cabeza en su piscina y eso lo puso inmediatamente en duda para la convocatoria del entrenador Gian Piero Gasperini para el partido contra el Brescia correspondiente a la Fecha 33 de la Serie A.

Luego de unas horas de incertidumbre, el propio artillero cafetero salió rápidamente a llevar tranquilidad a través de su cuenta oficial de Instagram. “Estoy bien, estoy en casa. Afortunadamente, no pasó nada grave. Estaré en el estadio esta noche para animar al Atalanta, y ya mañana volveré a entrenar con mis compañeros. Gracias por el cariño que me has mostrado en estas horas”, escribió.

A partir de ahí no han trascendido muchos más detalles de lo sucedido pero en su publicación de lo ve muy bien de salud a Muriel, quien tras vestir las camisetas de clubes como Sampdoria, Udinese, Lecce, Fiorentina y Sevilla FC, entre otros, encontró en el Atalanta su mejor versión: ha anotado 18 goles en 35 partidos oficiales entre las distintas competiciones en este curso.

Luis Muriel celebra uno de sus goles en la UEFA Champions League esta temporada (REUTERS)

El elenco de Bérgamo ha logrado posicionarse en la parte alta de la tabla de posiciones de la Serie A e incluso ha clasificado a los cuartos de final de la UEFA Champions League, siendo Luis Muriel una de las figuras que mejor rinde ingresando desde el banco de suplentes.

Su promedio de un gol cada 64 minutos. Esto lo pone por delante de jugadores como Lewandowski (81 minutos), Haaland (81), Mbappé (84) y Cristiano o Agüero (91), quienes tienen las mejores medias goleadoras de toda Europa.

