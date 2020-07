Una revolución con Cristiano Ronaldo y Zidane: el ambicioso proyecto de un magnate que quiere comprar el Olympique Marsella

El magnate Mohamed Ayachi Ajroudi, uno de los candidatos a comprar el Olympique Marsella (AFP archivo)

La Ligue 1 se convirtió en algo monótona desde que Qatar Investment, de la mano de Nasser Al-Khelaïfi, adquirió el Paris Saint Germain. Desde que tomaron las riendas del club de la capital francesa, su equipo se adjudicó 7 campeonatos locales de los últimos 8 (el restante lo ganó Mónaco, en la temporada 16-17).

Con este aluvión de títulos, PSG se convirtió en el segundo máximo ganador del certamen con 9 trofeos, ubicándose a solamente uno de alcanzar en la cima al Saint Etienne y al Olympique de Marsella, una de las instituciones más populares de Francia.

En las últimas semanas surgió la noticia de alguien que tiene en la mira adquirir a Les Olympiens para romper esa hegemonía y colocar al conjunto de Marsella nuevamente en lo más alto. No consiguen la Ligue 1 desde la temporada 2009-2010 y su gran hazaña fue en la 92-93, cuando ganaron la Champions League (único club francés en tener la Orejona en sus vitrinas).

Cristiano Ronaldo es una de las figuras de Juventus (REUTERS/Alessandro Garofalo)

El hombre en cuestión es el empresario franco-tunecino Mohamed Ayachi Ajroudi, quien en diálogo con Le Figaro dio detalles de algunos de sus ambiciosos sueños en caso de convertirse en el nuevo dueño del equipo.

“Me encanta el fútbol. Sobre todo, el lado noble del deporte. Me gusta la disciplina alemana, especialmente la del Bayern Múnich. Aprecio el fútbol del Barça. Y un jugador que nunca olvidaré es Cristiano Ronaldo. Me gusta el respeto y la disciplina, y él encarna eso”, comenzó su relato. Y luego, lanzó: “¿Si sueño con tener a Cristiano en Marsella? Todo es posible en la vida. Es un sueño que me emociona”.

El portugués, de 35 años, es una de las cartas ganadoras de Juventus. El delantero, en lo que va de la temporada, lleva disputados 39 partidos, en los que marcó 30 goles (26 fueron en la Serie A) y brindó 7 asistencias.

Darío Benedetto es el goleador del Marsella (REUTERS/Jean-Paul Pelissier)

En la última Ligue 1, que fue finalizada antes de tiempo debido a la pandemia provocada por el coronavirus (restando 10 fechas se dictaminó que el líder PSG sea el campeón), Olympique Marsella finalizó en la segunda colocación, a 12 puntos del líder. Una de las principales figuras dentro del plantel es el argentino Darío Benedetto, quien con 11 goles fue el goleador en el certamen local. También se destacan los experimentados Dimitri Payet, Florian Thauvin y Kostantinos Mitroglou.

Pero su revolución puede ir más allá, ya que planea juntar nuevamente a CR7 con Zidedine Zidane, entrenador del Real Madrid. “Veremos qué pasa en el futuro”, esbozó, dejándole una puerta abierta al posible desembarco del francés. Hoy las riendas del equipo las maneja el portugués Andre Villas-Boas.

