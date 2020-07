Zinedine Zidane reveló que James Rodríguez pidió no ser convocado: a qué club sería vendido

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane conversa con James Rodríguez (EFE)

“James está fuera de la convocatoria porque él ha querido, por un tema suyo, son cosas nuestras, no voy a hablar más de esto”, sentenció Zinedinde Zidane luego del triunfo del Real Madrid sobre el Athletic de Bilbao este domingo que le permitió al equipo blanco mantener la diferencia de cuatro puntos sobre el Barcelona.

El futbolista colombiano llegó al equipo español en 2014, luego de haber brillado en el Mundial de Brasil, a cambio de 80 millones de euros (USD 90,5 millones), proveniente del Porto. Pese a su gran calidad, nunca pudo alcanzar su mejor nivel en el Santiago Bernabéu y luego de tres temporadas se marchó a préstamo al Bayern Múnich. En el cuadro alemán estuvo dos años, hasta mediados de 2019 que regresó a la Casa Blanca.

Desde entonces, ha jugado apenas 14 partidos, la mayoría saltando al campo de juego desde el banco de suplentes, y por eso el mediocampista parece haberse fastidiado. Incluso, a mediados de junio en una entrevista con el portal local Gol.Caracol, el futbolista manifestó: “En el Madrid hay jugadores de mucha calidad y sé que con mi talento, y algo de continuidad, podría ayudar al equipo en muchísimas facetas. Pero entiendo que Zidane tenga su base”.

James pretende marcharse para buscar continuidad (Reuters)

En esa charla, dejó en claro su malestar por las decisiones de la dirigencia que lo habían atado al club, cuando él quería alejarse: “Hubo una propuesta muy buena de un equipo español, no me gustaría decir el nombre del equipo, que Real Madrid rechazó”, reveló James Rodríguez. “Sabía desde un principio de la temporada que mi rol en el Madrid no iba a ser protagónico. En los primeros entrenamientos en agosto, me dejaban afuera en los trabajos tácticos, me sentía incómodo porque nunca había vivido eso”, agregó. Además, dijo que quería ser vendido a un club en donde pudiese demostrar sus “capacidades y condiciones”.

Este domingo, ante el Bilbao, se aguardaba que al menos James esté en el banco de los suplentes, pero evidentemente fue él quien pidió no ser llamado y por eso su marcha es cuestión de días.

Si bien desde el Real Madrid no han informado que vaya a ser transferido, en Europa los medios dan por hecho que así será y por un precio mucho más bajo del que el club pagó hace seis años. En este contexto, el sitio The Sun anticipó que en las próximas horas el Manchester United presentará una oferta por 25 millones de euros (USD 28,2 millones) por el colombiano de 28 años.

Restará saber si otro club acercará una propuesta monetaria ya que el Arsenal, el Chelsea y el Atlético Madrid habían estado interesados en algún momento. Sin embargo, hasta ahora son los Diablos Rojos los únicos con capacidad financiera que pretenden comprar a James.

