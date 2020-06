La feroz crítica de un ex futbolista de la selección española contra Pep Guardiola: “No sé quién maneja su cerebro político”

Guardiola siempre ha apoyado la independencia de Cataluña

Este jueves, durante una charla con el periodista español Mr. Chip Santiago Cañizares sorprendió con sus fuertes declaraciones contra Josep Guardiola, actual entrenador del Manchester City y ex compañero suyo en la selección. Las criticas del ex arquero apuntaron directamente a la postura política de su compatriota quien según él se ha radicalizado y a perdido capacidad de diálogo y de crítica.

En los últimos años el reclamo por la independencia de Cataluña se ha intensificado en España y varias personalidades han tomado postura clara. El ex técnico del Barcelona es uno de quienes se ha expresado en favor de la separación con fuertes críticas a su nación y pidiendo en varias entrevistas la intervención de la Unión Europea sobre el conflicto.

Su opinión ha molestado a Cañizares quien recordó que no siempre fue así: “Recuerdo allá por el ’92 que Guardiola nos hablaba de política de una forma muy moderada. Incluso nosotros podíamos bromear con cariño. Era anecdótico lo que hablábamos de política. Si alguien era del otro extremo daba igual, solo había vacile. Mi experiencia con Pep es esa. Se hablaba de política con placer, nada que ver con la historia que hay ahora”.

Santiago Cañizares atajó cuatro temporadas en el Real Madrid y estuvo una década en el Valencia

El ex arquero fue integrante del plantel campeón de los Juegos Olímpicos 92 junto a Pep, con quien luego compartió varias convocatorias: “Ahora todo es un asco, ya no nos toleramos los unos a los otros. Él decía que estaba enamorado de Cataluña. Yo en la Selección nunca le he visto incómodo, ni a él ni a nadie. Solo he visto a Oleguer, llegar y hablar con Luis Aragonés, pidiéndole que no le llevase más, que no era lo que quería. Es el único que tuvo un par de narices de decirlo. Eso jamás lo vi en Guardiola, siempre fue encantado a todas las convocatorias de la Selección. Una vez acabamos llorando tras perder. Jamás le he visto renegar en la selección”.

Al profundizar sobre el asunto, el ex arquero del Valencia y del Real Madrid, club con el que ganó la Champions League 1997/98, fue contundente: “Me sienta muy mal cuando habla mal de España. Como si lo dijera cualquiera no, mucho peor. He estado con él en la Selección y hemos llorado cuando nos eliminaron en Boston. No sé cuándo mutó su cerebro. Ni el suyo ni el de gran parte de la sociedad que hace que estemos enfrentados. Antes se podía discutir de política, vacilar, incluso disfrutar. Ya no somos capaces no siquiera de hacer autocrítica del partido que nos gusta. ¿En qué momento nos han robado el cerebro?, ¿en qué momento le ha mutado a Guardiola?, ¿qué necesidad tiene de hacer eso? Él no tiene ese corazón, no es un mal chico. No sé quién maneja su cerebro político, no lo entiendo”.

Cañizares, de 50 años, reveló que el plantel que ganó el oro en Barcelona 92 tiene un grupo de Whatsapp en donde dialogan asiduamente, pero del que Guardiola no es parte: “No le estoy criticando por no estar en el chat, entiendo que tiene mucho estrés y no está para chorradas. Están Luis Enrique, Abelardo... Él no está”.

Los explosivos comentarios del ex arquero de la selección española llamaron la atención en los medios europeos que se hicieron eco de sus palabras y se espera que en los próximos días el entrenador del Manchester City le conteste. Aparentemente, la grieta política ha afectado sus relaciones de amistas, como la que solían compartir.

