La razón por la que dejó Barcelona en su mejor momento, quién es el mejor 9 de la historia y su dardo a la FIFA por el racismo: cinco confesiones de Romario

Romario brindó una entrevista y dejó varias declaraciones llamativas sobre el mundo del fútbol(AP)

Pese a desempeñarse en la actualidad como senador de Río de Janeiro y tener una gran presencia en la política de Brasil, Romario no puede dejar atrás toda su brillante carrera como futbolista. Fue así que el ex goleador de 54 años brindó una entrevista en la que dejó varios declaraciones llamativas en torno al mundo de la pelota.

En una nota realizada por videollamada, O Baixinho hizo un repaso por sus más de 24 años como jugador profesional. Sin embargo, la consulta más resonante fue por la decisión que tomó en 1994, cuando dejó el Barcelona para volver a su país y vestir la camiseta del Flamengo.

“No me arrepiento ni un poco, lo haría de nuevo. Yo estuve un año y medio en Barcelona, pero ya había estado cinco años y medio en holanda. Fueron siete años en total en Europa. Después de la Copa del Mundo, cuando vine a Río para festejar, me di cuenta que era la hora de volver para jugar aquí en Brasil. También para estar cerca de mis hijos, de mis padres, mis amigos y, principalmente, de la playa... a pesar que Barcelona también tiene, pero el clima es diferente”, explicó el Chapulín, en diálogo con Globoesporte, sobre la acción que sorprendió a todos por aquellos años.

El Chapulín explicó por qué decidió dejar Barcelona después de ganar el Mundial en 1994

Su paso por el Blaugrana fue corto pero contundente, en una temporada y media, O Baixinho consiguió anotar 39 goles en 65 partidos disputados y levantó el trofeo de la Liga de España. Hace unos días, sus ex compañeros reconocieron que el jugador era una de las debilidades del entrenador Johan Cruyff, sin embargo, decidió marcharse. “Decidí que valía más mi felicidad en ese momento que la cuestión financiera y creo que cumplí mi propósito”, remató.

El ex delantero que asegura haber anotado 1002 goles, aunque los registros oficiales le contabilicen 774 gritos en 987 encuentros, aceptó preguntas de los usuarios y opinó acerca de quién es el mejor centro delantero de la historia: “Después de Romário, fue Ronaldo. Seguro”. Además, le hicieron la misma consulta pero sobre la actualidad y si bien dudó en su elección, terminó inclinándose por un compatriota: “Un buen 9... es difícil (risas). Pero hablemos de un jugador brasileño, antes del Covid... Creo que Gabigol (Gabriel Barbosa, del Flamengo)”.

Además, Romario no le escapó a un tema delicado como el asesinato de George Floyd, el afroestadounidense que murió en Minneapolis producto del abuso policial. “Afortunadamente nunca sufrí racismo pero es algo de todos los días en el mundo. Esto que pasó en Estados Unidos es un acto más de muchos que ocurrieron, pero se acabó. El pensamiento del mundo es que esta fue la última vez que dejamos pasar algo así. Es triste lo que ocurrió”, sostuvo.

Romario lanzó un dardo contra la FIFA por las sanciones que impone ante acciones de racismo en el fútbol (AFP)

Y agregó sobre el racismo en el fútbol: “Las sanciones impuestas por la FIFA en los casos de racismo son leves, se hace pagar una multa económica al club o jugar sin hinchas algunos partidos. De esa forma nada va a cambiar”.

Otro de los temas abordados fue su visión sobre el deporte actual, al que Romario consideró que ya no le atrae tanto. “El fútbol se volvió realmente aburrido. Cuando los jugadores van a dar una entrevista, parecen querer decir algo, pero no termina lo que realmente quieren decir. Lamentablemente tiene mucho que ver con lo que rodea a los jugadores. El fútbol es aburrido y la irreverencia queda atrás, lamentablemente”, concluyó.

SEGUÍ LEYENDO:

Las locuras de Romario: cuando humilló a Guardiola y el día que dejó plantado a Cruyff

Francesco Totti es el nuevo representante de una joya de Boca: el tironeo entre Russo y el fútbol europeo

La revolución en Liverpool que planea Klopp para paliar la crisis económica por el Covid