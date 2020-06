La emoción de Gattuso tras ganar la Copa Italia con el Napoli, días después de la muerte de su hermana: “Creo que existe el Dios del fútbol”

Gennaro Gattuso, técnico del Napoli (EFE)

Gennaro Gattuso, técnico del Napoli, cuyo equipo se coronó campeón de la Copa Italia este miércoles tras doblegar 4-2 al Juventus en los penales, se emocionó tras el final del encuentro. Su equipo ganó la sexta Copa Italia de su historia ante un rival que solo creó una ocasión de peligro al comienzo del duelo con un disparo del portugués Cristiano Ronaldo, también lejos de su nivel.

Este triunfo fue especial para el entrenador ya que a principio de mes sufrió la muerte de su hermana Francesca, de 37 años, a causa de una grave enfermedad. “(El presidente) Aurelio De Laurentiis, con su mujer Jacqueline y sus hijos Luigi, Edoardo y Valentina, los directivos, el cuerpo técnico, el equipo, todo el SSC Nápoles y la Filmauro (la compañía cinematográfica del presidente napolitano) abrazan fuerte a Rino Gattuso y participan al inmenso dolor por el fallecimiento de la hermana Francesca”, escribió el club en ese entonces.

Este miércoles, en medio de los festejos, declaró en la televisión nacional italiana Rai: “En la vida el fútbol me dio más de lo que yo le di. Me ha permitido convertirme en lo que soy. Me ha hecho hombre. El fútbol me dio mucho y por eso trabajo con gran pasión. Sé que no puedo dejar de luchar nunca”, dijo Gattuso al acabar el partido del estadio Olímpico de Roma. El técnico dijo entonces: “Creo que existe el Dios del fútbol”.

Napoli se consagró campeón de la Copa Italia (Reuters)

“Quienes hacen este trabajo deben tener respeto porque somos afortunados. Yo quiero ver a gente con pasión, quiero que haya respeto”, agregó Gattuso, quien aseguró: “Tenemos el deber de jugar los últimos doce partidos de Serie A con respeto. Jugaremos cada tres días y todos serán necesarios. Debemos intentar clasificarnos para la Liga de Campeones, seguro que lo intentaremos”, afirmó.

El Nápoles, sexto en la Serie A, deberá ahora disputar doce partidos ligueros e intentar remontar para clasificarse a la próxima Liga de Campeones.

Francesca Gattuso, hermana menor del técnico italiano, llevaba varios meses ingresada en un hospital de Busto Arsizio, en Lombardía (norte), debido a una grave enfermedad y falleció el martes 2 de junio. El ex futbolista, que había empezado hacía pocos días a dirigir los entrenamientos grupales del Nápoles, dejó entonces la ciudad sureña para viajar a Lombardía tras enterarse de la triste noticia.

También el Milan, club con el que Gattuso conquistó dos Ligas de Campeones y dos títulos ligueros en su carrera de jugador, se unió al dolor de su excentrocampista con una nota en su cuenta de Twitter. “Francesca Gattuso enfrentó su enfermedad con la misma fuerza y energía que llevaba cada día al Milan y al centro deportivo de Milanello. Rino, tu inmenso dolor y el de tu familia es también el nuestro. Descansa en paz querida Francesca”, escribió el club milanés.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El Napoli venció a la Juventus en los penales y se consagró campeón de la Copa Italia

Escalofriante choque en la Premier League: un defensor del Manchester City fue retirado del campo en camilla y con respirador

El fuerte gesto contra el racismo en Manchester City-Arsenal que conmueve al mundo