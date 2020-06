Con un impactante récord a tiro de Lionel Messi, el Barcelona recibe al Leganés en el Camp Nou: hora,TV y formaciones

Soccer Football - La Liga Santander - RCD Mallorca v FC Barcelona - Iberostar Stadium, Palma, Spain - June 13, 2020 Barcelona's Lionel Messi during the match, as play resumes behind closed doors following the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) REUTERS/Albert Gea

Después de debutar con goleada en el reinicio de La Liga por 4-0 sobre el Mallorca por la fecha 29, el Barcelona saltará a escena nuevamente tres días más tarde, esta vez en un Camp Nou completamente vacío, para medirse al Leganés, ante último en la tabla.

Los de Quique Setién están obligados a ganar para seguir manteniendo la distancia que los separa del Real Madrid en lo más alto del campeonato. Tras la victoria de ambos gigantes de España, la diferencia continúa siendo de dos puntos.

El técnico español tiene en sus manos un desafío importante ya que deberá administrar bien la plantilla para poder afrontar lo mejor posible la seguidilla de partidos que tiene el conjunto catalán. A pesar de ello, todo parece indicar que Lionel Messi se perderá la menor cantidad de minutos posibles y será titular en un tridente en el que la duda pasa por la vuelta de Luis Suárez desde el arranque.

“Podría ser titular o no. Hay que ser muy cauto con las lesiones musculares y avisar cualquier problema que tengamos. No me gustaría perder a un jugador cuatro partidos por no descansar uno”, comentó Setién en la rueda de prensa previa al partido.

El capitán azulgrana sin duda que volverá a robarse las miradas del mundo. Después de haber hecho un partido fantástico en su vuelta a los terrenos de juego después de 98 días sin fútbol, el argentino está a punto de batir un increíble rércord personal. De meter un doblete contra el Leganés alcanzará los 700 goles en su carrera: 628 goles con el FC Barcelona y 70 con la selección argentina.

El Leganés, en tanto, llega tocado al Camp Nou. Con una derrota por 2-1 ante el Valladolid en su vuelta a la actividad, el conjunto de Javier Aguirre se encuentra luchando por no descender con otros cuatro equipos (Espanyol, Mallorca, Celta y Eibar).

Los Pepineros, además, llegarán a Barcelona sin Óscar Rodríguez, uno de sus goleadores (con ocho tantos), sancionado. Otro de los que se encargó de darle alegrías al equipo, ésta vez estará en el banquillo opuesto ya que Martin Braithwaite (con seis), quien fichó a mitad de temporada por el equipo culé, quien pagó su cláusula de rescisión, valuada en 20 millones de euros.

Antes del pitazo inicial, el FC Barcelona homenajeará a las víctimas por el coronavirus haciendo sonar ‘El cant dels ocells’. Por los marcadores del estadio se proyectará un vídeo protagonizado por nueve violonchelistas de la Orquesta del Gran Teatre del Liceu.

POSIBLES FORMACIONES:

FC Barcelona: Ter-Stegen; Nelson Semedo, Gerard Piqué, Clement Lenglet, Junior Firpo; Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Arthur Melo; Lionel Messi, Antoine Griezmann, Martin Braitwhaite

Leganés: Ivan Cuellar; Jonathan Silva, Awaziem, Omeruo, Bustinza, Rosales; Kevin Rodrigues, Amadou, Rúben Pérez; Guido Carrillo, Eraso.





HORA: 14:00 GMT (17:00 ARG-URU / 16:00 CHI / 15:00 PER-COL-MEX )

TV: DIRECTV 1610

ESTADIO: Camp Nou

