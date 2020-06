La crítica de Klopp a las contradicciones del fútbol en plena pandemia: “Discutir rebajas salariales y fichar por 50 o 60 millones, es difícil de explicar”

Jurgen Klopp habló sobre las contradicciones del mundo del fútbol en tiempos de pandemia (Reuters)

Si hay una persona que estaba ansiosa por el regreso del fútbol inglés, ese era Jurgen Klopp. La interrupción del certamen a raíz de la pandemia de coronavirus, estuvo cerca de poner en jaque la ilusión del entrenador Liverpool, equipo que está muy cerca de ganar la primera Premier League de su historia (nunca ganó el torneo desde que adquirió esa denominación en la temporada 1992-1993).

En las últimas horas se supo que Chelsea le ganó la pulseada al conjunto del DT alemán y que se quedará con el pase del joven goleador Timo Werner, que actualmente es jugador del Leipzig. Sin embargo, Klopp parece tener una mirada crítica respecto del manejo de los clubes en cuanto a las transferencias aún en tiempos de pandemia. “Discutir con los jugadores sobre rebajas salariales y, por otro lado, fichar por 50 o 60 millones, es dificil de explicar”, dijo en diálogo con Sky Sports.

En ese sentido, agregó: “En este momento los clubes están perdiendo dinero, especialmente porque no sabemos cuándo podemos volver a jugar con los espectadores y esto tendrá un impacto".

“Hay muchos buenos jugadores en este planeta. Timo Werner ​es un gran jugador, Kai Havertz es un gran jugador. Hay todo tipo de rumores en Inglaterra sobre a quién va a elegir el Manchester United, o a quien va a fichar el Chelsea, pero nosotros estamos muy tranquilos aquí”, sostuvo.

Los hinchas del Liverpool se ilusionan con conseguir la primera Premier League de su historia (REUTERS/Phil Noble)

Cuando quedan entre 11 y 12 fechas por disputarse, el Liverpool es el único líder de la Premier League, con 25 puntos de ventaja por sobre el Manchester City, que es su inmediato perseguidor. Todo indica que la reanudación del certamen le permitirá al equipo Red sellar su consagración dentro del campo de juego, aunque los festejos no podrán ser los que el plantel y los fanáticos esperan debido a que los partidos sin jugarán sin público y tampoco podrá haber eventos masivos debido a las medidas sanitarias de distanciamiento social.

“Entiendo que no se pueda celebrar como siempre soñamos. ¿Por qué deberíamos hacer un gran problema con algo que no se puede cambiar? No es que mi plan ideal sea celebrar solo en el estadio y luego simplemente irme a casa", reflexionó Klopp.

Y,finalmente, se ilusionó: “Llegará el día en que la vida vuelva a la normalidad cuando alguien haya encontrado la vacuna o una solución al problema, cuando las tasas de infección sean cero o inferiores. Entonces tendremos derecho a celebrar lo que queramos ese día. Si es en la jornada 12 ó 13 de la próxima temporada y queremos hacerlo, ¿quién lo va a parar?”

"Ofreceremos el trofeo y luego podremos llevarlo por la ciudad en el bus. Si piensan que estamos completamente locos, sinceramente no me importa. Será diferente pero una celebración especial, sin duda”, finalizó el entrenador del Liverpool.

