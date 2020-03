Pero apareció Llorente para silenciar a Anfield. Y Álvaro Morata para rematarlo. “Sufrimos mucho. Algunos creen que el cambio de Llorente había sido defensivo, pero yo que lo veo todos los días no me sorprendo, porque en los entrenamientos marca muchos goles”, dijo Simeone después de la hazaña y continuó: “Me acordé del partido de la Juventus, que parecía imposible revertir un 2 a 0 en contra. Fue muy emocionante, lo vivimos con mucha ilusión y creo que los hinchas del Atlético no se lo van a olvidar más. Fue un triunfo tan importante, para meternos una vez más entre los 8 mejores de Europa”.