“Ambos conectaron y hubo momentos incluso para las risas con algunas de las anécdotas que surgieron en la charla”, develó el medio catalán. Vale destacar que Setién es un gran admirador de la Pulga. “Como Messi no. He visto a grandísimos jugadores hacer cosas maravillosas, pero no con la continuidad y el desequilibrio permanente que ha manifestado este jugador en los 12 ó 14 años que lleva activo”, esbozó en su momento el entrenador.