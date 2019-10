“Desafortunadamente, me lesioné para muchos meses y mi vuelta a la competición fue aplazada tras recibir una tarjeta roja en un partido con el equipo sub 19. Mi situación de fracaso contrastaba con el éxito y el aura de Kasper (Dolberg), mi compañero. Me la agarré con él sin ningún motivo, quizá por celos. En vez de luchar en la cancha para competirle (el puesto), actué como un cobarde. Mi acto no estuvo guiado por un afán de lucro, sino por despecho, la frustración y el sentimiento de no estar considerado”, escribió Diaby-Fadiga en las redes sociales.