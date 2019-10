A horas de hacer su estreno con el Blaugrana en Champions League –miércoles desde las 16 (de Argentina / 21 de España) ante el Inter–, el delantero de 28 años fue protagonista central en la conferencia de prensa con una particular definición tras ser consultado sobre su vínculo con la Pulga: “Al final no es una persona que habla mucho... Yo tampoco, así que es difícil que nos hablemos ¿no? Pero ya le he cebado algún mate así que estamos por la buena dirección”.