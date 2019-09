A principios de este año, Cassano protagonizó un tenso cruce en el mismo programa con Wanda Nara por el caso Icardi. “Si el Inter le sacó la cinta de capitán debe haber una razón. No están todos locos en el Inter, ni Marotta (CEO), Spalletti (entrenador), Ausilio (director deportivo) y Zhang (accionista mayoritario)… ¿Si está lesionado? Antes el dolor de rodilla no era tan serio y jugaba, ahora que le quitaron la cinta de capitán el dolor de rodilla ha vuelto. Pero por favor….", dijo el ex jugador de la Azzurra. A lo que la esposa del hoy punta del PSG contestó: “Siempre es culpa de Icardi: si habla, no es bueno; si no habla, es un problema”.