"Si el Inter le sacó la cinta de capitán debe haber una razón. No están todos locos en el Inter, ni Marotta (CEO), Spalletti (entrenador), Ausilio (director deportivo) y Zhang (accionista mayoritario)… ¿Si está lesionado? Antes el dolor de rodilla no era tan serio y jugaba, ahora que le quitaron la cinta de capitán el dolor de rodilla ha vuelto. Pero por favor…", insistió Cassano, quien contó una anécdota personal con el actual director técnico del Neroazzurro para ilustrar lo que sucede con Icardi. "Me pasó algo similar a los 20 años. Fui vice capitán de la Roma, Spalletti me dijo que no volvería a serlo porque no era un ejemplo y tenía razón. Luego me explicó cosas que él pretendía de mí y lo hizo bien. Si hizo eso con Icardi, hay una razón", agregó el confeso aficionado del Inter.