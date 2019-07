Sin embargo, la escena más destacada de todas las vacaciones será esta de Leo en el rol de padre con el pequeño Ciro, uno de los que le cambió la vida según él mismo confesó hace unos meses atrás en una entrevista: "Todas las derrotas duelen como la primera, pero es verdad que lo fui asimilando de otra manera. Cuando nació Thiago entendí que las prioridades eran otras y no el resultado de un partido. Obviamente me sigue doliendo muchísimo, pero llego a casa, veo a mis hijos, a mi mujer y se me pasa. Antes estábamos solos con mi familia o cuando me fui a vivir solo con Antonela. Llegaba y por ahí me encerraba, no quería hablar, miraba televisión, no comía. Hoy tengo la obligación de cambiar la cara y estar con mis hijos".