El hecho ocurrió el 14 de julio pasado en las arenas del Jumby Bay Island, un exclusivo hotel ubicado en una isla privada ubicada en Antigua y situada a 2 kilómetros y medio de la bahía Dutchman Bay. Sin embargo, lo más particular es que Anna no había escuchado jamás del hombre que estaba jugando su hijo: "No tenía idea de quién era él. Me hijo me dijo que Messi estaba en el hotel y se lo conté a mi hermano Nick: "¡Anna, él es el mejor jugador de todos los tiempos!". Entonces lo busqué en Google".