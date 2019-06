"Mijatovic no había convertido en toda la competición y antes del partido le dije que íbamos a ganar con un gol suyo. Todos lo recuerdan porque en el momento que metió la pelota, me señaló para dedicármelo. Fue el gol más importante de su vida y me lo regaló. Fue muy emocionante", relató el ex defensor que mantiene una amistad con el ex delantero montenegrino: "Hoy tenemos una relación muy estrecha porque somos vecinos hace más de 20 años. Luego se contaron historias falsas en las que decían que yo me había levantado a la madrugada y que había soñado con ese gol… me hubiera encantado que fuese así, pero la realidad es que fue tan simple como decírselo en una comida".