Era un partido más de para la 'Generación Dorada' de la selección de España de Vicente del Bosque. Un amistoso ante la Chile de Jorge Sampaoli, en Ginebra (Suiza), el 10 de septiembre de 2013. Santi Cazorla, integrante de planteles campeones de Europa en 2008 y 2012, sufrió un golpe en su tobillo que le provocó una fisura en el hueso. Su carrera continuó con un dolor en su pie derecho, que por cierto no le impidió seguir demostrando su calidad en el Arsenal FC inglés. Dos años hasta que su pierna dijo basta. Había empezado aquella campaña 2015/16 siendo capitán varios partidos e impulsando al equipo de Arsène Wenger como director de orquesta en el mediocampo, pero en diciembre de 2015 tuvo que pasar por el quirófano por una rotura del ligamento externo de la rodilla izquierda. Pero no era la rodilla el verdadero problema, su tobillo dolía cada vez más y las infiltraciones ya no eran suficientes. Así comienza un calvario de 637 días sin fútbol que, por fortuna, acaba con final feliz.