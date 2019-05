Xavi había dejado la selección tras Brasil 2014 y Casillas no fue convocado tras la Euro 2016. El arquero no puede jugar hasta el final de la temporada aunque aún no se retiró oficialmente pese a que los médicos se lo recomiendan. "Depende de su decisión y su evolución", dice Nelson Puga, jefe del departamento médico del Oporto.