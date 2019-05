"Él (Cristiano Ronaldo) tenía un cuidado del cuerpo muy por encima de la media. No he visto a nadie tan impresionado por este aspecto. Se quitaba la camisa y analizaba cada centímetro de su cuerpo. Hombros, abdomen, piernas… Pasó mucho tiempo preguntándonos a todos como hacerse más fuerte, pero no lo hizo para las portadas de las revistas. Solo quería convertirse en un mejor futbolista", desveló Kutuzov, quien llegó al cuadro portugués como cedido del AC Milán.