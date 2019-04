No obstante, la cadena Bloomberg informó que el comprador podría ser Ferdinand Piëch, ex presidente del Grupo Volkswagen -al que Bugatti pertenece- y refinado coleccionista. De todas formas, sea el jugador de la Juventus u otra persona el nuevo propietario, no podrá disfrutarlo de inmediato, ya que faltan pulir ciertos detalles y el coche podrá ser entregado a partir del 2021.