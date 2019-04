View this post on Instagram

Nota de esclarecimento Em recente entrevista ao programa VTBL, da televisão RTL, fiz uma declaração muito infeliz e gostaria de me retratar publicamente. O repórter me questionou sobre o meu namoro e eu, em tom de brincadeira, respondi. Só que muitos levaram como verdade e começaram a atacar a minha namorada com mensagens de ódio e muitos xingamentos. Fui muito infeliz em minha declaração e queria me desculpar, não era essa a minha intenção, não queria deixá-la em uma situação como essas. Eu a amo muito e gostaria que parassem de fazê-la sofrer com tantas mensagens horrorosas. Não nos conhecemos pela rede social, como eu havia dito, foi de outra forma. Durante as minhas entrevistas eu tenho esse costume de brincar, mas vou rever esse posicionamento. Agradeço a todos que nos conhecem realmente e estão mandando mensagens de apoio.