"No suelo opinar del VAR. Entiendo que es algo que seguramente crecerá y mejorará y nos hará más eficaces a todos. No tengo las posibilidades de ver las acciones repetidas como sí tiene la gente que trabaja en el VAR. Espero y deseo que hayan acertado. No creo absolutamente que hayamos perdido por las acciones del VAR", dijo Simeone al finalizar el partido.