"Ustedes me hacen reír, porque ustedes quieren que diga lo que ustedes saben. Entonces, ya lo saben ustedes… Courtois se fue al Madrid y ganó ser el mejor arquero del mundo, cuando estuvo con nosotros lo ganó Keylor Navas que estaba en Levante… Ustedes saben, ¿no? No hace falta, hay cosas que si uno habla no tiene sentido. En este mundo del fútbol uno sabe dónde está y tiene que saber dónde está y lo que hay. Cuando sabe dónde está y lo que hay, vive mejor", esta frase de Diego Simeone fue la que, según la prensa española, "hartó" a Luka Modric, quien en diálogo con el medio croata Sportske Novosti le contestó con dureza al Cholo.