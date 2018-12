"Es la primera vez que venimos al Bernabéu sin ningún tipo de presión", destacó el ex futbolista, con respecto al duelo del que será testigo. "Para el hincha madrileño es una situación diferente, no vivió nunca el ambiente, principalmente en el Bernabéu, que no son tan calientes como los del Atlético Madrid, el Bilbao o el Sevilla, son más fríos", concluyó Simeone.