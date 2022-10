Ibarra explicó por qué no puso a Agustín Rossi en la definición por penales en la que Patronato eliminó a Boca Juniors de la Copa Argentina

“Duele porque queríamos jugar otra final. No se pudo dar y en los penales suelen pasar estas cosas”, fue el primer análisis que entregó Hugo Ibarra luego de la eliminación de Boca Juniors ante Patronato de Paraná en las semifinales de la Copa Argentina.

La caída fue por penales, luego del empate 1-1 en los 90′ reglamentarios, por eso una pregunta recurrente fue por qué no utilizó uno de los cambios en el complemento para hacerlo ingresar desde el banco a Agustín Rossi, un especialista en la materia.

“No, le doy confianza a todos. Los penales es el azar. Si hubiésemos pasado hubiesen dicho Javi García atajó un penal”, aseguró. “Rescato el esfuerzo de todos los muchachos. Fue un partido complicado donde tuvimos situaciones de gol y no pudimos convertir. Ellos en el primer tiempo llegaron una vez y convirtieron. Los errores se pagan con goles y eso hay que mejorarlo”, continuó.

Definicion por penales Patronato-Boca Juniors

El entrenador xeneize también explicó qué buscó con los 11 cambios para enfrentar al Patrón y respaldó a sus dirigidos: “Veníamos con muchos partidos. El último en La Bombonera donde fuimos campeones (ante Independiente), pero con un desgaste anímico tremendo. Elegí poner a los mejores que creía poner hoy en cancha y así fue. Han hecho un trabajo enorme en todo este tiempo y hoy no fue un partido que quizá muchos esperaban porque no jugaron supuestamente los titulares, pero los muchachos que jugaron lo hicieron perfectamente”.

A la hora de hacer un análisis más profundo del partido, Ibarra no dudó: “No pudimos encontrar el triunfo, pero salió el partido que esperábamos y tuvimos situaciones. En el segundo tiempo hubo un equipo que quiso, que fue Boca. Llegamos por los costados, por remates y no se dio. Hay que estar tranquillos y felicitar a estos jugadores”.

Con el dolor por no haber avanzado a una nueva final, el Negro intentó minimizar el golpe en la conferencia de prensa: “Siempre queda esa espina cuando quedás eliminado por penales cuando tuviste alguna situación para convertir. Pero en el pasado nos pasó eso y esta vez no nos tocó”.

Patronato de Paraná sorprendió a Boca Juniors y lo eliminó por penales en las semifinales de la Copa Argentina (Fotobaires)

Antes de terminar, una pregunta que le molestó: “¿Aaron Molinas tiene alguna lesión, porque no le está tocando jugar últimamente?”, le consultaron. Y respondió, de manera tajante: “Es por decisión mía, ¿si?”.

Ibarra evitó hablar del arbitraje y se refirió a la final del 6 de noviembre, por el Trofeo de Campeones con el ganador del duelo entre Tigre y Racing Club: “Ahora vamos a descansar y tenemos varios días para planificar el partido”.

“Cuesta muchísimo jugar tantos partidos seguidos. Todo el año fue así. Boca no paró. Estos muchachos casi no tuvieron vacaciones y fue un esfuerzo enorme sobre todo en el campeonato y en la copa por llegar a esta instancia. Salimos campeones en la Liga y llegamos a semifinales en la Copa Argentina. No ganamos porque no nos salió los penales. Nada más”, cerró.

