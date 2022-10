Las patadas de Enzo Fernández que dejaron sentido a Neymar en PSG-Benfica: qué se dijeron luego del partido

* La patada de Enzo Fernández a Neymar

Le hizo sentir el rigor. El argentino Enzo Fernández recibió la tarjeta amarilla al minuto 68 del partido de Champions League entre Benfica y PSG en Francia luego de darle una patada a Neymar.

El ex mediocampista de River Plate puso firme su pierna izquierda y enganchó el tobillo izquierdo del brasileño, quien quedó tendido en el césped con gestos de dolor. El delantero del PSG encendió las alarmas porque debió ser atendido por los médicos, pero segundos después ya estaba nuevamente en el campo de juego.

Luego del cobro del árbitro Michael Oliver, Enzo hizo un gesto elocuente mordiéndose el labio inferior como indicando que Neymar simuló la gravedad de la infracción. Luego, con sus manos, dio a entender que se trataba de una falta común. A pesar de eso, no se salvó de la amonestación.

Apenas cuatro minutos después de la primera falta, Fernández volvió a cometer una infracción en la mitad de la cancha contra Neymar, quien otra vez se tiró al piso acusando el golpe.

Enzo Fernández persigue a Neymar en el partido entre PSG y Benfica, en Parque de los Príncipes (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Al término del encuentro, Enzo y Ney se vieron las caras y tuvieron un cruce. Fernández le dijo al brasileño que no lo insultó: “No te hice nada, no te dije pelotudo”. El crack del PSG no pareció conformarse con la explicación de su rival y se marchó enojado al vestuario.

En una jornada accidentada por la lesión muscular de Ángel Di María, que se sumó a Paulo Dybala, y a 40 días del comienzo del Mundial de Qatar, la preocupación de los seleccionados que estarán en el torneo más importante del año va en aumento ante los casos de posibles lesiones.

En el Parque de los Príncipes, PSG y Benfica empataron 1-1 en la cuarta fecha del Grupo H. Los franceses y portugueses repitieron el resultado de la fecha anterior y lideran la zona con 8 puntos cada uno. Le sacaron 5 unidades a Juventus y Maccabi Haifa, a falta de dos partidos para el final de la fase.

