La sugestiva respuesta del PSG en medio de un nuevo conflicto con Mbappé

El futuro del delantero volvió a acaparar la atención del mundo. Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes

A pesar de su extraordinario presente deportivo por su notable producción en la Champions League y la Ligue 1, las turbulentas aguas del PSG volvieron a tomar dominio público por el futuro de Kylian Mbappé, quien considera que la institución no cumplió con las promesas que le hicieron y no está conforme con el rol que ocupa en la ofensiva del equipo parisino.

En las últimas horas el prestigioso diario L’Equipe, en su nota titulada “Kylian Mbappé sigue insatisfecho con su papel fundamental en el PSG”, explica los motivos que llevaron al futbolista a escribir la palabra “pivotgang” en su cuenta de Instagram. Un término que es una clara alusión a que no está a gusto con ser el centrodelantero del tridente conformado junto al argentino Lionel Messi y al brasileño Neymar.

En este contexto comenzaron a surgir nuevamente los rumores de una posible salida del club de la estrella francesa. Sin embargo, para Luis Campos, director de fútbol de la entidad europea, es imposible que Mbappé se vaya de la institución en el próximo mercado de enero. El dirigente habló en una entrevista brindada a RMC Sport antes del inicio del compromiso del conjunto de Christophe Galtier contra el Benfica por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Ante la consulta sobre la posible partida de la leyenda internacional, el funcionario remarcó su postura con una contundente respuesta: “Es una negación categórica de nuestra parte. La pregunta que hay que hacerle es si está contento o no. Es una pregunta muy personal. Veo a Kylian trabajando y es un profesional extraordinario. Por ejemplo, si jugó mal en el último partido en Reims, él hizo un gran esfuerzo por el equipo. Veo a Kylian contento llegar con sus compañeros todos los días y con muchas ganas de trabajar”.

Sobre el papel fundamental de Mbappé en el ataque de la potencia del PSG, Luis Campos remarcó que eso “es otra cosa”. “Kylian Mbappé llega al Camp des Loges con unas ganas enormes. No sólo es un gran profesional, sino que es extraordinario. Lo vemos todos los días con unas ganas enormes de hacer lo mejor para el club de su ciudad en su país”, argumentó.

Por lo tanto, al dejar su postura sobre lo que sucederá en el próximo período de transferencias, el directivo aclaró que no habló del tema con el goleador pretendido por otras potencias del continente. “En mi opinión se quedará. Nunca me dijo nada al respecto. Le acabo de hacer la pregunta al presidente y me dijo lo mismo. Para mí está claro que Kylian Mbappé se quedará para cumplir su contrato con el PSG. No es casualidad que una información como esta salga dos o tres horas antes del partido contra el Benfica”, sentenció.

Mbappé fue uno de los principales protagonistas en la pasada ventana de transferencias al finalmente desechar la propuesta del Real Madrid y aceptar la oferta de renovación del PSG hasta 2025. De todos modos, el periódico Marca de España añadió que “la relación está rota” entre el deportista y la dirigencia; y que el goleador buscaría salir del club tras su participación con Francia en el Mundial de Qatar.

Los qataríes le habrían marcado en ocasiones anteriores que no lo dejará ir al Real Madrid, pero advierten que la historia podría ser diferente para el Liverpool, entidad que ya lo sondeó durante el año pasado. Además del “caso Mbappé”, la relación Florentino Pérez-Nasser Al Khelaifi también es tirante por la “Superliga”.

